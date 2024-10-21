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▲不只許悅在開箱影片中失言，就連展榮也不慎脫口：「這個卡通我知道。」（圖／IG yueh_0720、keelongxu）

麥當勞近期宣布和日本人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）辦聯名活動，祭出了相關周邊，掀起粉絲熱議，而麥當勞為了行銷，提前釋出了300組完整角色盲卡包、BOOK牌和精美收藏盒，送給各大網紅，沒想到美妝網紅一句「誰是小傑」、「抱歉我真的沒在看動漫」的言論，讓她變成眾矢之的，慘被網友罵翻；同時麥當勞的行銷策略也讓網友質疑，對此官方緊急滅火，在社群上舉辦抽獎活動，希望能平息風波。事實上，麥當勞在寄送公關品給網紅們開箱後，引發了不少問題，不僅許悅在開箱影片中脫口：「誰是小傑」、「他長得像原子小金剛」、「抱歉我真的沒在看動漫。」就連展榮都失言，在影片中說了：「我知道這個卡通。」讓大批網友炸鍋，生氣直呼：「收到公關品至少也要理解一下是什麼內容吧」、「這種人真的活該被炎上，講話不經過腦又在那嘻嘻哈哈」、「網紅直接把麥當勞搞出一波公關危機。」同時麥當勞釋出300份周邊一事，也被網友質疑，認為這種的行銷手段反而造成反效果，YouTuber Joeman更指出，活動尚未開跑，一些不熟悉動漫的KOL與網紅就已經率先拿到全套公關品，並透過社群平台開箱分享，這理所當然地引發了《獵人》粉絲的不滿。Joeman認為粉絲的情緒主要源於「相對剝奪感」，因為真正喜愛《獵人》的粉絲需要花費大量時間與金錢來收集這些周邊，而不熟悉該動漫的網紅卻可以輕鬆取得，這種感覺上的不公平導致網友對品牌策略感到失望。對此，麥當勞緊急做出應變，於今（21）日稍早在社群上釋出抽獎訊息，「我們會抽出《獵人卡片收藏冊》共100套 (麥當勞Threads 帳號、麥當勞 FB 粉絲團各50套) 。只要大家在這則貼文標註好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」就可以參加抽獎！」並針對近日爆出的種種批判聲浪回應：「我們感受到大家表達的心情、也聽見大家給麥當勞的建議，我們會持續吸取經驗，在未來做得更好。」期盼這次公關事件能順利落幕。活動時間：即日起至2024年10月27日23:59止得獎者宣布時間：麥當勞將於2024年11月4日23:59前，在麥當勞FB、Threads 貼文下方各自公布50名得獎者。活動注意事項：每個Threads帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。獎項不得轉換、轉讓或折換現金。