麥當勞近期宣布和日本人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）辦聯名活動，祭出了相關周邊，掀起粉絲熱議，而麥當勞為了行銷，提前釋出了300組完整角色盲卡包、BOOK牌和精美收藏盒，送給各大網紅，沒想到美妝網紅一句「誰是小傑」、「抱歉我真的沒在看動漫」的言論，讓她變成眾矢之的，慘被網友罵翻；同時麥當勞的行銷策略也讓網友質疑，對此官方緊急滅火，在社群上舉辦抽獎活動，希望能平息風波。
網紅開箱《獵人》周邊失言 慘遭廣大網友砲轟
事實上，麥當勞在寄送公關品給網紅們開箱後，引發了不少問題，不僅許悅在開箱影片中脫口：「誰是小傑」、「他長得像原子小金剛」、「抱歉我真的沒在看動漫。」就連展榮都失言，在影片中說了：「我知道這個卡通。」讓大批網友炸鍋，生氣直呼：「收到公關品至少也要理解一下是什麼內容吧」、「這種人真的活該被炎上，講話不經過腦又在那嘻嘻哈哈」、「網紅直接把麥當勞搞出一波公關危機。」
網紅行銷鬧出公關危機 麥當勞釋出百份周邊滅火
同時麥當勞釋出300份周邊一事，也被網友質疑，認為這種的行銷手段反而造成反效果，YouTuber Joeman更指出，活動尚未開跑，一些不熟悉動漫的KOL與網紅就已經率先拿到全套公關品，並透過社群平台開箱分享，這理所當然地引發了《獵人》粉絲的不滿。Joeman認為粉絲的情緒主要源於「相對剝奪感」，因為真正喜愛《獵人》的粉絲需要花費大量時間與金錢來收集這些周邊，而不熟悉該動漫的網紅卻可以輕鬆取得，這種感覺上的不公平導致網友對品牌策略感到失望。
《獵人卡片收藏冊》抽獎活動說明
活動時間：即日起至2024年10月27日23:59止
得獎者宣布時間：麥當勞將於2024年11月4日23:59前，在麥當勞FB、Threads 貼文下方各自公布50名得獎者。
活動注意事項：每個Threads帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。獎項不得轉換、轉讓或折換現金。
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事實上，麥當勞在寄送公關品給網紅們開箱後，引發了不少問題，不僅許悅在開箱影片中脫口：「誰是小傑」、「他長得像原子小金剛」、「抱歉我真的沒在看動漫。」就連展榮都失言，在影片中說了：「我知道這個卡通。」讓大批網友炸鍋，生氣直呼：「收到公關品至少也要理解一下是什麼內容吧」、「這種人真的活該被炎上，講話不經過腦又在那嘻嘻哈哈」、「網紅直接把麥當勞搞出一波公關危機。」
網紅行銷鬧出公關危機 麥當勞釋出百份周邊滅火
同時麥當勞釋出300份周邊一事，也被網友質疑，認為這種的行銷手段反而造成反效果，YouTuber Joeman更指出，活動尚未開跑，一些不熟悉動漫的KOL與網紅就已經率先拿到全套公關品，並透過社群平台開箱分享，這理所當然地引發了《獵人》粉絲的不滿。Joeman認為粉絲的情緒主要源於「相對剝奪感」，因為真正喜愛《獵人》的粉絲需要花費大量時間與金錢來收集這些周邊，而不熟悉該動漫的網紅卻可以輕鬆取得，這種感覺上的不公平導致網友對品牌策略感到失望。
《獵人卡片收藏冊》抽獎活動說明
活動時間：即日起至2024年10月27日23:59止
得獎者宣布時間：麥當勞將於2024年11月4日23:59前，在麥當勞FB、Threads 貼文下方各自公布50名得獎者。
活動注意事項：每個Threads帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。獎項不得轉換、轉讓或折換現金。