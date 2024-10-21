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台中七期豪宅虐殺命案，死者為來自新北市的26歲許姓男子，被警方發現時遍體鱗傷陳屍餐廳，身上蓋著一條被子。當時，涉嫌行兇的劉男等3嫌，因施用毒品反應遲緩，除抗拒拘捕，還稱「以為失溫替他蓋被」，遭法院裁定羈押禁見。至於死者生前是否遭餵毒，還有待解剖釐清。案發於19日晚間6時，台中市第六分局警方接獲報案，市政路上某豪宅傳出燃燒塑膠味。警方獲報派員前往，進入屋內查訪時，赫見餐廳地板躺著1名男子，已明顯死亡，身上多處傷痕，且用繩索綑綁，疑遭虐打囚禁致死。現場還有大麻煙油、毒咖啡包、毒梅綻、K他命及有「喪屍煙彈」之稱的依托咪酯多種毒品。警方當場逮捕在場的32歲劉姓主嫌、37歲劉男、19歲石男等人，當下3人因剛施用完毒品反應遲下，見警方到來，除抗拒拘捕，還稱「以為失溫才替他蓋被」；而另名涉案的未成年林姓少年，則在逃亡16小時後被查緝到案。經查，死者許男與劉嫌有毒品、債務糾紛，疑因多次追討欠款不成，劉男竟夥同其他3人將許男約到豪宅內拘禁，以鋁製球棒、電擊棒毆打凌虐，時間長達48小時，最終導致許男喪命。全案移送地檢署後，檢察官認定3人涉犯殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。今天法院裁定羈押禁見，而涉案少年則責付法定代理人。