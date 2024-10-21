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北韓遭控協助俄羅斯派遣士兵參加俄烏戰爭，韓國國家情報院稱這支精銳部隊約有1萬2000名士兵，且正通過海參崴進入俄羅斯，對此韓國總統尹錫悅急忙與北大西洋公約組織（北約）秘書長呂特通話，譴責北韓的舉動對世界和平構成威脅。據報導，北韓派出的士兵屬於暴風軍團第11軍團，這支精銳部隊約有1萬2000名士兵，目前已有約1500人抵達俄羅斯，並將陸續加入俄烏戰場。根據韓國國家情報院的情報，這些士兵正在遠東地區的軍事基地進行訓練，預計將很快被部署至前線。韓國還公佈了衛星圖片，顯示俄羅斯艦艇在北韓清津港運送士兵的活動。北約秘書長呂特和韓國總統尹錫悅通話期間，兩人談及北韓派遣部隊與俄軍並肩作戰，這可能會進一步加劇烏克蘭戰場的緊張局勢。呂特表示，北約和韓國作為緊密合作夥伴，已經準備好共同應對這一威脅，並期待韓國分享更多情報。尹錫悅在通話中強烈譴責俄羅斯與北韓的軍事合作，強調從俄軍侵略烏克蘭、俄朝之間的軍事合作等來看，證實印太地區的和平穩定其實與大西洋密不可分，認為俄羅斯與北韓之間的合作已經動搖了國際秩序的根本，這對印太地區和大西洋安全的影響不可忽視。尹錫悅表示，俄羅斯與北韓之間的合作對朝鮮半島和世界和平構成威脅，韓國政府決不會容忍這種行為，他也呼籲國際社會採取更強硬的立場來對抗這種跨國軍事合作，防止局勢進一步惡化。俄羅斯方面，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應稱，俄國與北韓之間的關係是基於主權的合法行使，並強調這種合作並非針對第三國。然而，佩斯科夫未直接證實北韓士兵是否參加俄烏戰爭，只是建議此問題應該由俄國國防部回答。對於美國國防部是否確認北韓派兵一事，佩斯科夫也未作出具體回應，僅稱這些指控尚未得到美方證實。