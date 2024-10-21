連動物界網紅都這麼競爭了！日本福岡的「響動物樂園」昨（20）日園區內的袋鼠突然集結在一起，沒想到牠們無意間弄出了「韓團偶像級」的站位，旁邊綠葉成員還趴著襯托C位的4隻袋鼠，可愛畫面也吸引超過千萬人觀看。
位於日本福岡縣北九州市的「響動物樂園」（@hibiki_kangaroo），園區內主要飼養的動物就是袋鼠，包含100隻東部灰大袋鼠、120隻黃腳岩袋鼠以及極度瀕危的鼠袋鼠，可以說是日本最具代表性的袋鼠動物園區。
由於袋鼠本來就是群居動物，因此看見牠們成群結隊窩在一起並不罕見，但是在10月20日這天，連長期相處的動物園員工，都被這群大袋鼠的特殊站位所震撼，忍不住拍下那一瞬間。
只見照片中一共有14隻東部灰大袋鼠聚集在一起，但是最前面的6隻袋鼠很有默契地側身以同樣姿勢躺著，直接化身綠葉，打算襯托站在中間的4隻C位袋鼠，而這4個超級巨星，也很配合的看向前方鏡頭，模樣超萌。
除此之外，右方還有4隻袋鼠彷彿看向了開放舞台的另一個方向，顧及另一側沒辦法看到正面的粉絲們，看起來就像是當紅韓團的神級站位，直接讓這張動物園官方也忍不住讚嘆：「袋鼠是群居動物，但想了一想，能夠像是偶像團體的也很少見。」
這張可愛照片曝光後，立刻在社群平台X上掀起瘋傳，短短一天內吸引超過28萬人按下愛心、1129萬人次瀏覽過這張美照，不少網友也紛紛大讚「根本韓團等級的站位」、「這是袋鼠界的AKB48吧？團名就叫KGL48」、「好壯碩的女團哦哈哈」、「也很像健美運動員的比賽」。
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由於袋鼠本來就是群居動物，因此看見牠們成群結隊窩在一起並不罕見，但是在10月20日這天，連長期相處的動物園員工，都被這群大袋鼠的特殊站位所震撼，忍不住拍下那一瞬間。
只見照片中一共有14隻東部灰大袋鼠聚集在一起，但是最前面的6隻袋鼠很有默契地側身以同樣姿勢躺著，直接化身綠葉，打算襯托站在中間的4隻C位袋鼠，而這4個超級巨星，也很配合的看向前方鏡頭，模樣超萌。
除此之外，右方還有4隻袋鼠彷彿看向了開放舞台的另一個方向，顧及另一側沒辦法看到正面的粉絲們，看起來就像是當紅韓團的神級站位，直接讓這張動物園官方也忍不住讚嘆：「袋鼠是群居動物，但想了一想，能夠像是偶像團體的也很少見。」
這張可愛照片曝光後，立刻在社群平台X上掀起瘋傳，短短一天內吸引超過28萬人按下愛心、1129萬人次瀏覽過這張美照，不少網友也紛紛大讚「根本韓團等級的站位」、「這是袋鼠界的AKB48吧？團名就叫KGL48」、「好壯碩的女團哦哈哈」、「也很像健美運動員的比賽」。