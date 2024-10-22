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不少民眾都喜歡到日本旅遊，不過近來拿500韓元硬幣假冒500日圓硬幣的「狸貓換太子」事件急劇上升，由於兩者外型、重量相似，商家乍看之下難以分辨，因此這類犯罪事件也讓不少到日本旅遊的消費者以及當地店家頭痛不已，其中還有在東京經營大眾澡堂60年的業者表示自己發現硬幣「被調包」後感到遺憾又憤怒。根據日本朝日電視台報導，東京一間澡堂老闆發現顧客「狸貓換太子」以500韓元硬幣冒充500日圓硬幣，前者價值僅約新台幣11元，而後者則約新台幣106元，價差相當於10倍之多，店主加島優作在接受採訪時表示，自己在清點時發現硬幣與平常看起來有點不同，仔細一看才發現上頭有韓文字。由於這家澡堂只接受現金支付，因此推測可能是顧客在付款時混入了這枚500韓元。店主加島強調，他不想認為這是故意的行為，但還是感到有些生氣和遺憾。律師井上裕貴指出，故意使用500韓元支付可能構成詐欺罪，而如果在自動販賣機等設備上使用這種硬幣，則可能構成竊盜罪。由於500韓元與500日圓直徑、重量幾乎一致，尤其舊版500日圓硬幣重7.0克、2021年發行的新款500日圓硬幣重7.1克，與重7.7克的500韓元在沒有仔細檢查的情況下難以區分，事件也引發了日本社會對外幣混用的討論。其中最多人討論的是同樣的「狸貓換太子」事件曾發生在1997年，當時日本自動販賣機和商店也遇到利用500韓元和500日圓的相似性進行詐欺的案件，日本警方當時查獲了多達1.4萬枚500韓元硬幣，甚至有些韓元硬幣被鑽了洞以減輕重量，便於騙過自動販賣機的檢測。