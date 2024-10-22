我是廣告 請繼續往下閱讀

TAISHIN WOMEN RUN 台新女子路跑21日下午 5 點報名正式啟動，這項國際女子路跑聯盟（IWRL）系列賽事期望女孩們勇敢挑戰自我。記者會上臺北市政府體育局呂生源專門委員、中華民國路跑協會郭國雄理事長、台新銀行環貿金融處蘇韻琇資深副總經理、台灣阿迪達斯股份有限公司何旭平運動⾏銷經理，一起高喊「WOMEN CAN！」，呼籲全台女力站出來，展現運動賽場上的自信身影！2025 台新女子路跑將於 4 月 13 日在臺北市政府市民廣場開跑，這次賽制規劃半程馬拉松、10 公里及 3 公里，即日起正式開放報名。這次除了打造「純女生」的香香路跑外，特別規劃 3 公里寵物組，不論什麼動物，只要你熱愛跑步，女孩們都能帶著自家寵愛的寶貝前來參賽，在寵物友好的賽道環境，一同奔跑增進雙方感情，期望邀請更多愛運動、愛寵物的女孩共襄盛舉！亞洲有三場指標性的女子路跑，台新女子路跑為其中之一。台新銀行自2018年贊助「台新女子路跑 TAISHIN WOMEN RUN」，連續 8 年支持這場女性路跑盛事，每場平均有萬名以上女性跑者參與，支持更多女性邁出挑戰自我的第一步。近幾年可以看到許多女性運動員成績大躍進，剛結束的芝加哥馬拉松，Ruth Chepngetich 以 2 小時 09 分 56 秒打破女子馬拉松世界紀錄，也成為首位跑進 2 小時 10 分的女子選手，讓大眾見證運動場上「女力崛起」。今年台新女子路跑為鼓勵女孩們衝出佳績，今年特別設立「千金小姐」獎金制度，半程馬拉松及 10 公里組總成績前 100 名，各別可以獲得 1000 及 500 元的激勵獎金。贊助夥伴 adidas 推出專屬訓練營，被專業配速團隊包圍，配速員從每⼀次的訓練陪你跑到賽道上。訓練營更是提供多對⼀的訓練⽅式，配速員將跑者包圍，讓跑者享受多⽅位照料及服務，讓更多跑者挑戰無痛完賽，協助學員⼀起跨出舒適圈，勇敢挑戰⾃⼰，達成完賽的⽬標。