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（中央社基輔21日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天於訪問基輔期間，公布向烏克蘭提供一筆價值4億美元軍援的細節，並矢言繼續援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，時間就在美國總統大選前兩週。奧斯汀在會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示：「我今天很高興宣布（美國）總統撥款援助4億美元的承諾，要為你們部隊提供更多的彈藥、裝甲車輛及反戰車武器。」法新社報導，這項軍事援助計畫是美國白宮先前宣布支援烏克蘭的一環。奧斯汀之後還在基輔發表演說，他呼籲跟烏克蘭團結一致。目前基輔當局擔憂，如果美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）下個月勝選而重返白宮，美國對烏克蘭的軍援可能會減少。烏克蘭正於俄烏戰爭中面臨險峻的戰況，特別是國內東部地區，俄羅斯軍隊過去幾週一直在當地持續推進。（譯者：陳彥鈞）1131022