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美國總統大選將至，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨候選人川普（Donald Trump）持續在關鍵州拉票，2人都亟欲展現自己身體狀況良好，不受年齡影響，川普上週還現身賓州匹茲堡（Pittsburgh）一家麥當勞，擔任一日廚師，親自炸薯條給選民享用。對此賀錦麗的副總統候選人華茲（Tim Walz）則抨擊，川普根本只是在作秀。根據《國會山報》報導，華茲在社群平台X上，貼出一段他在節目中受訪的影片，表示川普只是在「扮演」麥當勞員工，像他和范斯（JD Vance）這樣的資本家，只會害鄉村地區的工作機會持續外流，而他與賀錦麗都成長自中產階級家庭，賀錦麗也確實在麥當勞工作過，但她並沒有戴著紅領帶，站在那裡拍照，為了迎合選民，並展現對麥當勞員工的不尊重。華茲並批評川普的政策，變相損害了麥當勞員工的利益，無論是住房所有權、醫療保健還是其他。華茲並不是在麥當勞事件中，唯一對川普不滿的人，報導引述美國汽車工人聯合會主席費恩（ Shawn Fain）上週末在造勢場合的說法，質疑：「唐納德川普，一位78歲的老人，一生中從未真正賺過任何工資，他進行了一場表演，喬裝打扮，表現的好像他是我們當中的一員。」至於麥當勞則透過聲明強調，自家品牌一直是本次選舉週期的熱門話題，證明麥當勞與眾多美國人之間都有龐大的共鳴，他們也很自豪能聽到川普對麥當勞的熱愛，以及賀錦麗曾在麥當勞工作的美好回憶，但麥當勞沒有支持任何候選人：「我們不是紅色或藍色，而是金色的。」