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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前承諾，直到11月的大選日之前，每天將送出100萬美元（約台幣3200萬元），給1名線上簽署他「支持言論自由與擁槍權」請願書的選民，引發是否合法、涉嫌選舉賄賂的爭議。對此，賀錦麗的副總統候選人華茲（Tim Walz）則諷刺的說，這恰好反映出他們拿不出好的公民政策，所以只能撒錢。根據《衛報》報導，華茲在接受美國廣播公司（ABC）節目《The View》訪問時，被問到有關馬斯克以「鈔」能力支持川普一事，回應道：「我認為，當你沒有為公眾提供計劃時，你就會這麼做。」華茲進一步表示：「當你沒有讓中產階級受益的經濟計畫時，當你沒有保護生育權利的計畫時，當你沒有解決氣候變遷和生產美國能源的計畫時，你就會採取『這些類型』的策略。」至於馬斯克的策略是否合法，華茲則聲稱：「就讓法律來決定。」針對馬斯克相關舉動是否違法，各界看法不一，比如美國聯邦選舉委員會前主席布拉德史密斯（Brad Smith）就告訴《紐約時報》，這可能是踩在灰色地帶、鑽漏洞的策略，因為沒有人直接付費進行登記或投票：「他沒有付錢讓他們登記投票，而是付錢讓他們簽署請願書，而且他只想讓有登記投票的人簽署。」美國西北大學的選舉法教授康麥克（Michael Kang）則表示：「我理解有些分析說『這並不違法』，但我認為結合上下文來看，它顯然是為了誘導人們，以一種在法律上有問題的方式登記投票。」