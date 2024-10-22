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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，但因柯爸爸柯承發傳出病危住進加護病房，柯文哲已於18日獲准外出到台大醫院探望父親。民眾黨台中市政府顧問蔡壁如透露，柯文哲於18日深夜到醫院探視過柯父，並指有人帶病歷給柯文哲看，但被民眾黨立法院黨團主任陳智菡駁斥，指柯文哲是在星期五傍晚探視，且羈押禁見期間不能通訊通信，所以不會有朋友帶病歷給柯文哲看，這違法的。如今傳出柯文哲胞妹柯美蘭不滿蔡壁如在鏡頭前談到柯爸的病情，21日下午在民眾黨群組怒嗆「閉嘴」。蔡壁如20日透露，柯文哲於18日深夜赴台大探望父親，因當時時間太晚，所以她並未陪同，並指出柯爸是因為急性心肌梗塞，現在已經放了支架，目前在加護病房觀察。此說法遭陳智菡駁斥，指有非常多錯誤資訊，柯文哲是在星期五傍晚探視，而非深夜，另個錯誤則是，羈押禁見期間不能通訊通信，所以不會有朋友帶病歷給柯文哲看。針對蔡壁如說因為柯文哲探視時間太晚，所以沒有陪同，陳智菡表示，「這也混淆了，連家屬都沒被通知，其他人更不可能去探視，這家屬很困擾，希望我澄清。」網路上21日流傳一張LINE群組對話截圖，黨代表蕭賢義在民眾黨群組內貼了蔡壁如20日受訪談柯文哲父親的影片，柯美蘭於下午4點53分回覆，「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」、「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情，請不要做一個令我感到厭惡的人」。根據《ETtoday新聞雲》報導指出，記者致電和傳訊蔡壁如詢問對這些訊息的看法，但未取得回應，不過此言論已引發柯粉在群組內炸鍋，有人不滿蔡壁如說錯話，也有人喊話不要分裂。