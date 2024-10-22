降溫降雨不憂鬱，超商即起推出咖啡優惠，早晨出門先來一杯提提神！7-11今（22）日起有行動隨時取寄杯買6送3，還可搭配自帶杯折扣5元優惠，包括美式、拿鐵約6折開喝，若是不想一次購買太多杯，「LINE禮物」有馥列白拿鐵買一送一電子票券，可以寄杯在APP內分次兌換；全家則有隨買跨店取燕麥拿鐵3杯130元，並且年底前註冊全盈+PAY，就送全家免費中杯美式。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
📍門市｜即日起至10月31日
買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：
◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折
◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜10月16日至10月29日
📍CITY PEARL全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾特大杯珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
📍CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾經典純奶茶第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾青梅冰茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍APP｜即起至10月29日
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯120元，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP「優惠趣」｜10月21日至10月25日
◾黑金倍熱極纖錠買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾威德等滲透能量沖泡飲買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）
🟡全家送免費中杯美式
即起至12月31日前，透過任一渠道註冊全盈+PAY，送全家中杯經典美式1杯，贈品於註冊隔一日會送至FamilyMart App「隨買跨店取」的「我的商品」內，到期日將以系統上註記日期為主，贈品到期不退還現金。
若還沒有全家APP會員的民眾，獲得中杯經典咖啡領取資格後，須於30天內完成全家會員註冊，逾期則視同放棄領取；註冊全家會員帳號之手機號碼須與註冊全盈+PAY會員帳號之手機號碼相同。
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