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▲鍾小平服務處看板遭塗鴉。（圖／翻攝自鍾小平臉書）

台北市議員鍾小平位於北市中正區的服務處看板，昨天（21）日上午遭人用立可白塗鴉，寫下「奸督柯文哲」，轄區警方獲報後，立即調閱監視器畫面並鎖定嫌犯，循線逮捕「抗議魔人」田山盛國到案，依毀損、妨害名譽等罪嫌移送北檢偵辦。台北市中正二分局21日上午10點36分接獲報案，立刻調閱大樓及周邊監視器，並派鑑識人員到場採證，監視器畫面拍下一名黑衣男子，前往鍾小平服務處，警方循線追查，迅速鎖定45歲的田山盛國。田山盛國在21日上午前往鍾小平服務處，用立可白在看板塗鴉，不僅將「議員」2字塗改成「名嘴」，還寫下「奸督柯文哲加油」。警方將人查緝到案，訊後依毀損、妨害名譽等罪嫌移送北檢偵辦。國民黨立委鍾小平告發京華城案，並狂打民眾黨主席柯文哲，但本月13日服務處遭人潑糞，警方循線逮捕抗議魔人田山盛國，才剛過一周，他又前往鍾小平服務處門口塗鴉。鍾小平表示，服務處再度遭到負面行為的報復，深表遺憾將保持法律追究，並且強調「我們會繼續捍衛公權力，不畏懼這樣的恐嚇威脅，奮戰到底。」中正二警表示，自本月中旬起，調整規劃布署轄內安全巡守勤務，即時掌握案情火速破案。警方呼籲，對於時事理念訴求應保持理性，循正當管道表達，對於違法違序不法，警方將依法究辦。