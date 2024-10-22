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美元隨著美債殖利率轉強，日圓兌美元再貶破150，也使得日圓兌新台幣換匯也更便宜一些，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（22）日早盤來到0.2162元，也是逾2個半月最甜價。若與近期換匯高點9月16日的0.2317元相較，以換新台幣5萬元，現在可以多換到1萬5471日幣。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時則建議，若年底要出國，可以先換3、4成，如果明年3月才要去日本賞櫻，可以再等等。受到美國10年期公債殖利率走揚、經濟數據強勁等因素帶動，美元指數一度升破104，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元貶破150價位，一度來到150.839附近，新台幣兌美元今日早盤也重貶逾1角，重返32字頭，一度下探32.1元。不過，由於日圓貶幅大於新台幣，也使得日圓兌新台幣換匯價也便宜一點，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.2162元，也是7月31日以來最甜價。若與近期換匯高點9月16日的0.2317元相較，換新台幣5萬元，當時只能換到21萬5796日幣，現在可以換到23萬1267日幣，可以多換到1萬5471日幣。至於日圓還會繼續貶嗎？外匯專家李其展受訪時預估，日圓將呈現緩貶格局，短線先看日圓能否站穩150，若美元很強，日圓有機會貶向160，換匯策略上，如果是年底前要出國，建議可先換3、4成，如果明年3月才要去賞櫻，可以再等一下，畢竟時間還長。