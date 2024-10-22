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台北市內湖區15歲曾姓少年偷開外公的車出門找朋友，行經東湖市場時，失控衝撞臭豆腐店，造成3死2傷。少年的外公21日頭戴鴨舌帽、口罩低調現身內湖警局。面對媒體詢問，他只擺擺手回答，不清楚，就快速步入警局應訊。結束1個多小時的偵訊後，曾姓少年外祖父離開時，被媒體團團包圍，外公不斷用手上提袋擋住記者提問，不過他最後表示，他將鑰匙放在很隱密的地方，不知道外孫會把鑰匙拿走，也表示他後續也會向家屬致歉。關於外公是否允許曾姓少年無照駕駛一事，將是檢警後續調查的重點之一，有待相關單位進一步釐清。如果調查認定外公允許曾姓少年無照駕駛成立，將被依道路交通管理處罰條例第21條第6項處以6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣汽車牌照1個月；若已經善盡查證駕駛人資格，或加以相當注意仍不免發生違規者，則不在此限。