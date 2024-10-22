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根據《Bleacher Report》記者Chris Haynes率先報導，NBA丹佛金塊隊球星「最強亞軍」Aaron Gordon已經和母隊達成4年1.33億美元（約合台幣42.6億元）的提前續約合約，這份續約合約包含球員選項和交易保證金。隨後，ESPN知名記者Shams Charania隨後也報導了此消息，幾乎等同官宣。Gordon在此之前，現有的合約還剩2年，他擁有下個賽季的球員選項，已經取得續約資格很長一段時間。雖然這位前鋒在去年金塊隊的奪冠過程中發揮了關鍵作用，但根據報導，球隊一直在猶豫是否要給他一份頂薪合約，尤其是在Jamal Murray上個月已經簽了頂薪續約合約之後，球隊薪資已經相當緊繃。當年在Jerami Grant離隊之後，Gordon的到來補上了鋒線的缺口，他在防守端的機動性，進攻端空接暴扣的能力都完美適合這支球隊，給予球隊提供了體型和運動能力，也是2023年隊史首冠不可或缺的存在。這兩年金塊因為薪資壓力陸續放走了Bruce Brown和KCP，如果再讓Gordon離開，球隊冠軍陣容形同解體，勢必較進行重整。但讓Gordon拿頂薪也確實有些簽太大了，最終這一份合約應該算雙方都可接受的價碼，金塊給了4年，同時年均薪約3325萬美元左右。