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▲洛杉磯道奇隊以4勝2敗擊敗紐約大都會，奪得國聯冠軍，時隔4年重返世界大賽，將與美聯冠軍紐約洋基隊進行43年來的首次對決。這兩支歷史悠久的豪門球隊再次交手，引發各界高度關注。（圖／取自JOMBOY）

MLB美國職棒世界大賽今年將再度上演經典「世仇對決」戲碼，由紐約洋基對陣洛杉磯道奇，這也是雙方在睽違43年之久後，再度在世界大賽上碰頭。而洋基主帥Aaron Boone稍早在記者會上則被問到，紐約洋基日前在美聯冠軍系列戰上，以4：1擊敗克里夫蘭守護者隊，收下世界大賽的門票，也是隊史睽違15年後，再度闖進到世界大賽舞台，而這同時也是Aaron Boone生涯首度率領洋基前進到世界大賽，但他說，「，我確實和他聊過一些，並與他進行了溝通。」關於將在世界大賽上碰頭道奇隊，Aaron Boone則回答：「回顧我來到這裡的7年，洋基和道奇已經在季後賽上出現過很多次，我一直覺得他們有很深的渴望。我從小就看著我的父親打球，他曾在70年代和80年代多次贏得分區冠軍，但他們在季後賽上連續2年輸給了道奇隊。Boone隨後也補充說到：「，坦白說我真的很期待這次的對決。」而美國知名體育媒體《ESPN》稍早撰文指出，「這場洛杉磯與紐約的對決，是夢幻般的世界大賽，，整個焦點將集中在大谷與Judge身上。」今年世界大賽首戰G1將於台灣時間26日開打，比賽將在道奇主場舉行，，前一次兩隊碰頭已經要追溯至1981年，當年道奇在2連敗後，連拿4場勝利擊敗洋基奪冠。