MLB美國職棒世界大賽今年將再度上演經典「世仇對決」戲碼，由紐約洋基對陣洛杉磯道奇，這也是雙方在睽違43年之久後，再度在世界大賽上碰頭。而洋基主帥Aaron Boone稍早在記者會上則被問到，怎麼看待這次洋基與道奇的對決，Boone則坦言真的很期待這次的世界大賽，也直言：「2隊碰頭就像是湖人打塞爾提克！」
洋基睽違15年美聯封王 Boone首度率隊闖WS
紐約洋基日前在美聯冠軍系列戰上，以4：1擊敗克里夫蘭守護者隊，收下世界大賽的門票，也是隊史睽違15年後，再度闖進到世界大賽舞台，而這同時也是Aaron Boone生涯首度率領洋基前進到世界大賽，但他說，「我不想親自聯繫任何人，不過整個季後賽過程中，我一直在和Joe Torre交換訊息，我確實和他聊過一些，並與他進行了溝通。」
關於將在世界大賽上碰頭道奇隊，Aaron Boone則回答：「回顧我來到這裡的7年，洋基和道奇已經在季後賽上出現過很多次，我一直覺得他們有很深的渴望。我從小就看著我的父親打球，他曾在70年代和80年代多次贏得分區冠軍，但他們在季後賽上連續2年輸給了道奇隊。這次2隊的碰頭真的很有意義，我很期待這是一個偉大的系列賽。」
稱洋基道奇對決 就像湖人交手塞爾提克
Boone隨後也補充說到：「洋基對陣道奇是一場東西方球隊碰頭的比賽，這就像NBA當中的湖人隊對塞爾提克隊一樣，坦白說我真的很期待這次的對決。」
而美國知名體育媒體《ESPN》稍早撰文指出，「這場洛杉磯與紐約的對決，是夢幻般的世界大賽，2聯盟的MVP熱門候選人大谷翔平與Aaron Judge，將會是世界大賽的主角，整個焦點將集中在大谷與Judge身上。」
今年世界大賽首戰G1將於台灣時間26日開打，比賽將在道奇主場舉行，而這是道奇與洋基歷史上第12度在世界大賽交手，根據過往對戰，洋基取得8勝3敗佔據上風，前一次兩隊碰頭已經要追溯至1981年，當年道奇在2連敗後，連拿4場勝利擊敗洋基奪冠。
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紐約洋基日前在美聯冠軍系列戰上，以4：1擊敗克里夫蘭守護者隊，收下世界大賽的門票，也是隊史睽違15年後，再度闖進到世界大賽舞台，而這同時也是Aaron Boone生涯首度率領洋基前進到世界大賽，但他說，「我不想親自聯繫任何人，不過整個季後賽過程中，我一直在和Joe Torre交換訊息，我確實和他聊過一些，並與他進行了溝通。」
關於將在世界大賽上碰頭道奇隊，Aaron Boone則回答：「回顧我來到這裡的7年，洋基和道奇已經在季後賽上出現過很多次，我一直覺得他們有很深的渴望。我從小就看著我的父親打球，他曾在70年代和80年代多次贏得分區冠軍，但他們在季後賽上連續2年輸給了道奇隊。這次2隊的碰頭真的很有意義，我很期待這是一個偉大的系列賽。」
稱洋基道奇對決 就像湖人交手塞爾提克
Boone隨後也補充說到：「洋基對陣道奇是一場東西方球隊碰頭的比賽，這就像NBA當中的湖人隊對塞爾提克隊一樣，坦白說我真的很期待這次的對決。」
而美國知名體育媒體《ESPN》稍早撰文指出，「這場洛杉磯與紐約的對決，是夢幻般的世界大賽，2聯盟的MVP熱門候選人大谷翔平與Aaron Judge，將會是世界大賽的主角，整個焦點將集中在大谷與Judge身上。」
今年世界大賽首戰G1將於台灣時間26日開打，比賽將在道奇主場舉行，而這是道奇與洋基歷史上第12度在世界大賽交手，根據過往對戰，洋基取得8勝3敗佔據上風，前一次兩隊碰頭已經要追溯至1981年，當年道奇在2連敗後，連拿4場勝利擊敗洋基奪冠。