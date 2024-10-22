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國民黨台北市議員鍾小平的服務處，本月12日晚間才被「抗議魔人」田山盛國留下排泄物，昨（21）日服務處看板又被人用立可白塗鴉，寫下「奸督柯文哲加油」等字樣，警方獲報追查後，發現都是同一人田山盛國涉案，目前已經依毀損等罪送辦。不過早在四個月前，當時立法院外的青鳥行動現場，網紅四叉貓劉宇，就曾在臉書發文，一名在青島東路鬧事的男子就是田山盛國。四叉貓更起底田山盛國過往的荒唐事跡，他特別提醒網友「這幾天如果有遇到他又鬧事，請不要跟他起衝突，直接請警方處理就好」。四叉貓也分享，田山盛國的PTT帳號是「hellkitty（地獄貓）」，今年約44歲，而且已不是首次鬧事。四叉貓指出，早在2014年3月，他就因反學運在PTT貼文放話，在群眾中埋放炸藥，而且放了不少釘子，引起恐慌；又在2018年7月，與他人起口角，故意在八卦版捏造故事，引起關注；同年12月，田山盛國不滿台大教授黃達業，支持抗議前行政院長江宜樺的學生，取出水果刀作勢要攻擊黃達業。此外，田山盛國還在2022年9月12日，不滿周玉蔻批評證嚴法師，直接闖入周的辦公室，咬傷上前勸阻的員工，導致對方後腦、手臂內側等部位挫傷；他也在同年12月，擅闖北檢頂樓，懸掛民進黨的黨旗，被北檢依侵入建築物罪起訴。屢爆爭議的田山盛國，去年8月把總統府當垃圾場，突然拿一雙運動鞋，往總統府丟，事後出庭還辯稱，「認為總統府是垃圾場才會丟鞋子」；之後又在同年9月，朝農業部的招牌扔雞蛋、潑墨汁。如今田山盛國接二連三到鍾小平服務處破壞，再度引發爭議。