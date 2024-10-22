MLB美國職棒洛杉磯道奇昨（21）日以10：5擊敗紐約大都會，系列賽正式以4勝2敗的成績勝出，順利闖進到世界大賽，後續將要碰頭紐約洋基，雙方將上演一場睽違43年之久的「世仇對決」。而道奇日籍球星大谷翔平，本季例行賽最終繳出「54轟、59盜」的史詩級成績，成為大聯盟史上第一位達標單季「50-50」的選手，稍早大谷的本季第50轟全壘打球最新競標價也出爐，目前價格已經來到了210萬美元（約新台幣6740萬元），如此價碼也讓許多日本網友感到震驚。

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大谷翔平50轟全壘打球　最新競標價曝光

根據美媒報導，大谷翔平今年例行賽正式成為大聯盟史上第一位，達標單季「50-50」的選手，而大谷的第50轟全壘打球，後續也被撿到球的球迷拿到拍賣公司Goldin Auctions上拍賣，起標價則為50萬美元（約新台幣1600萬元）。隨著道奇如今闖進到世界大賽舞台之後，這顆大谷的50轟球價格則是持續不斷水漲船高，目前最新競標價已經來到了210萬美元（約新台幣6740萬元）。

若再加上佣金　最終價格將突破8000萬

而根據拍賣網站顯示，大谷翔平的第50轟全壘打球，拍賣日期將在台灣時間明（23）日正式結束，目前則是共有25筆買家競標紀錄，最新競標價來到210萬美元，若再加上佣金，這顆全壘打球將達到256萬美元（約新台幣8200萬元）的驚人天價，價格稍後會不會再度上揚，也引發外界熱烈關注。

而大谷的這發全壘打球競標價如此高昂，也讓許多日本球迷感到相當震驚，並紛紛留言寫下：「售價已經來到了210萬美元了，這太恐怖了」、「這就是大谷翔平的魅力！」、「真羨慕撿到這顆球的球迷」、「一顆球的價格都可以買房子了」

▲2024世界大賽由紐約洋基對決洛杉磯道奇，道奇隊大谷翔平、洋基隊「法官」Aaron Judge其中一人將成為史上第13位在同一年拿下年度MVP、又贏得冠軍戒指的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024世界大賽由紐約洋基對決洛杉磯道奇，道奇隊大谷翔平、洋基隊「法官」Aaron Judge其中一人將成為史上第13位在同一年拿下年度MVP、又贏得冠軍戒指的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的美國職棒大聯盟，敲出54轟的洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和敲出58轟的紐約洋基重砲Aaron Judge，皆已晉級世界大賽。道奇隊和洋基隊將在世界大賽中第12次相遇，兩位50轟打者正面對決寫下聯盟歷史，也受到外界的熱烈期待。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的美國職棒大聯盟，敲出54轟的洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和敲出58轟的紐約洋基重砲Aaron Judge，皆已晉級世界大賽。道奇隊和洋基隊將在世界大賽中第12次相遇，兩位50轟打者正面對決寫下聯盟歷史，也受到外界的熱烈期待。（圖／美聯社／達志影像）

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