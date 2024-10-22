MLB美國職棒洛杉磯道奇昨（21）日以10：5擊敗紐約大都會，系列賽正式以4勝2敗的成績勝出，順利闖進到世界大賽，後續將要碰頭紐約洋基，雙方將上演一場睽違43年之久的「世仇對決」。而道奇日籍球星大谷翔平，本季例行賽最終繳出「54轟、59盜」的史詩級成績，成為大聯盟史上第一位達標單季「50-50」的選手，稍早大谷的本季第50轟全壘打球最新競標價也出爐，目前價格已經來到了210萬美元（約新台幣6740萬元），如此價碼也讓許多日本網友感到震驚。
大谷翔平50轟全壘打球 最新競標價曝光
根據美媒報導，大谷翔平今年例行賽正式成為大聯盟史上第一位，達標單季「50-50」的選手，而大谷的第50轟全壘打球，後續也被撿到球的球迷拿到拍賣公司Goldin Auctions上拍賣，起標價則為50萬美元（約新台幣1600萬元）。隨著道奇如今闖進到世界大賽舞台之後，這顆大谷的50轟球價格則是持續不斷水漲船高，目前最新競標價已經來到了210萬美元（約新台幣6740萬元）。
若再加上佣金 最終價格將突破8000萬
而根據拍賣網站顯示，大谷翔平的第50轟全壘打球，拍賣日期將在台灣時間明（23）日正式結束，目前則是共有25筆買家競標紀錄，最新競標價來到210萬美元，若再加上佣金，這顆全壘打球將達到256萬美元（約新台幣8200萬元）的驚人天價，價格稍後會不會再度上揚，也引發外界熱烈關注。
而大谷的這發全壘打球競標價如此高昂，也讓許多日本球迷感到相當震驚，並紛紛留言寫下：「售價已經來到了210萬美元了，這太恐怖了」、「這就是大谷翔平的魅力！」、「真羨慕撿到這顆球的球迷」、「一顆球的價格都可以買房子了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒報導，大谷翔平今年例行賽正式成為大聯盟史上第一位，達標單季「50-50」的選手，而大谷的第50轟全壘打球，後續也被撿到球的球迷拿到拍賣公司Goldin Auctions上拍賣，起標價則為50萬美元（約新台幣1600萬元）。隨著道奇如今闖進到世界大賽舞台之後，這顆大谷的50轟球價格則是持續不斷水漲船高，目前最新競標價已經來到了210萬美元（約新台幣6740萬元）。
若再加上佣金 最終價格將突破8000萬
而根據拍賣網站顯示，大谷翔平的第50轟全壘打球，拍賣日期將在台灣時間明（23）日正式結束，目前則是共有25筆買家競標紀錄，最新競標價來到210萬美元，若再加上佣金，這顆全壘打球將達到256萬美元（約新台幣8200萬元）的驚人天價，價格稍後會不會再度上揚，也引發外界熱烈關注。
而大谷的這發全壘打球競標價如此高昂，也讓許多日本球迷感到相當震驚，並紛紛留言寫下：「售價已經來到了210萬美元了，這太恐怖了」、「這就是大谷翔平的魅力！」、「真羨慕撿到這顆球的球迷」、「一顆球的價格都可以買房子了」。