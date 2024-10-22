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▲9月30日晚間，新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏勤務時，盤查30歲女毒蟲車輛，卻遭對方開車拖行，最後身撞護欄、全身骨折，傷重不治殉職。（圖／翻攝畫面）

▲劉宗鑫今天公祭，內政部長頒發楷模獎章、褒揚令及追晉劉宗鑫為2線3星組長，由劉父代表接下。（圖／翻攝台灣讚警臉書）

土城分局清水派出所所長劉宗鑫，上（9）月30日在執行巡邏勤務時，遭一名陳姓女毒犯拒檢後被一路拖行，高速撞擊施工護欄後不幸殉職，享年38歲，留下妻子及兩名年幼的女兒。警察局今（22）日上午於板橋殯儀館景福廳舉辦公祭告別式，內政部部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興及新北警局長廖訓誠也將趕抵送所長最後一程。回顧本起案件，清水派出所所長劉宗鑫9月30日深夜，攔查開車行經的陳姓女毒蟲時，對方先假意配合，隨後狂踩油門，拖行劉員約300公尺還將車輛往路中央工地護欄衝撞，導致劉員受重創送醫，經搶救後宣告不治，留下子與2名幼女，後續女犯嫌在友人家中遭逮捕，目前已依殺人等罪嫌收押。今天上午8時20分，新北市警局在板橋殯儀館為殉職的所長劉宗鑫舉行告別式，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興都到場，頒發楷模獎章、褒揚令及追晉劉宗鑫為2線3星組長，由劉父代表接下。後續由4名新北市分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋國旗、4名副分局長、副大隊長為劉宗鑫靈柩覆蓋警旗，全國多縣市警局及新北各分局皆有派員派員到場弔唁。土城警分局表示，劉宗鑫的離去並非結束，最真摯的關懷將永不止息。也強調不會忘記劉所長為了社會治安犧牲生命，會繼續以實際行動持續關懷家屬，希望讓社會的支持與溫暖傳遞到家屬心中，以寬慰故劉所長在天之靈，至於釀下大禍的陳女訊後被依殺人罪嫌送辦，複訊後聲押獲准。