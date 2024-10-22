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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案在押中，但因柯爸爸柯承發傳出病危住進加護病房，柯文哲已於18日獲准外出到台大醫院探望父親。民眾黨台中市政府顧問蔡壁如以及民眾黨發言人戴于文都證實此事，連柯粉社團也有網友爆料，柯文哲18日帶著手銬前去探望柯爸。對此，資深媒體人謝寒冰直言，柯文哲去探望父親是人之常情，有什麼好爆料的？直言「現在要讓民眾黨走回正軌，如果沒辦法做到這件事，整個民眾黨就玩完了」。謝寒冰21日在節目《新聞大白話》指出，現在民眾黨每個人都在爆料柯文哲探視父親的消息，是在爆幾點的？柯文哲去看爸爸是人之常情，有什麼好爆料的？「這種時候能不多說話就不要說，民眾黨現在麻煩事還不夠多嗎？一件一件大大小小的事情被人家弄出來，我不知道這個黨要幹嘛？現在要做的就是盡量少說話，趁別人還沒爆之前，把你們黨內所有的問題查清楚，讓整個黨回到正軌」。謝寒冰認為，民眾黨也要預想，柯文哲就算未來交保，也要忙於自己的官司，沒空管黨務，「所以頂多把柯文哲尊個榮譽黨主席，接下來是你們自己要去打拼」。謝寒冰指出，民眾黨內組織要思考怎麼改造，讓整個黨走回正軌，若做不到這件事，整個民眾黨就玩完了。