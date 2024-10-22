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高鐵最南只到高雄市左營區，沒有進入高雄市區，長期遭到詬病，但因高鐵將南延到屏東，未來有機會再進高雄市區。不過民進黨立委黃捷今（22）日質詢高鐵相關規劃，但交通部長陳世凱推說不了解，一旁的行政院長卓榮泰急忙搶答，讓黃捷忍不住說，「院長比部長了解，部長回去要加油了！」陳世凱9月接任交通部長，就遭質疑非交通專業、政治資歷也不足，答詢時屢遭立委批評對業務不夠熟悉。上周五總質詢，國民黨立委徐巧芯問陳世凱，台電若要漲價，台電會增加多少營運成本？陳世凱答錯遭徐巧芯糾正，忍不住虧，「部長你這不行喔！」陳世凱回嗆，交通部的業務很多，不是只有這些單位。一旁的卓揆搶答，徐巧芯獲得想要的答案，就說，「院長這就對了，院長顯然比較熟悉。」黃捷今問高鐵南延是否進入高雄市區問題，7月11日他問交通部鐵道局，鐵道局說沒有高雄方案，但7月20日，當時的交通部長李孟諺卻說，高雄方案評估中，讓黃捷不滿，「我是被鐵道局耍了嗎？」要陳世凱了解，重大決策轉折，是發生什麼事。陳世凱說，他只知道當時有4個方案，但最後為什麼剩高雄方案與左營方案，他不曉得過程。黃捷說，「你不能不曉得，拜託你回去了解」。卓揆在旁答詢說，當時有4個方案，但最北跟最南兩個方案，都已經刪除，剩2個方案，行政院要交通部到高雄跟市府、民代與地方人士多廣泛溝通，因此才出現這樣的轉變。黃捷說，「院長比部長了解，部長要多加油了。」跟徐巧芯上週五的說法，幾乎一模一樣。