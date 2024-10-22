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▲美妝網紅許悅長相清純甜美，在IG上擁有62萬粉絲，近來卻引發爭議。（圖／許悅IG）

▲美妝網紅許悅因在開箱麥當勞寄送的《獵人》公關品時，爆出失言，而被網友炎上。（圖／許悅IG）

▲ 許悅因為擁有亮眼外型，曾被封為景美女中、東吳大學校花。（圖／許悅IG ）

美妝網紅許悅長相清純甜美，在IG上擁有62萬粉絲，近日因麥當勞聯名《獵人》送的公關品遭到炎上，她收到後強調自己「沒在看動漫」，交給男友開箱時，在一旁訕笑《獵人》角色，引起外界不滿後甚至發文回嗆，風波延燒一天，儘管最後她因輿論壓力道歉，卻仍無法平息網友怒火，還有人起底她過去曾被封為景美女中及東吳大學校花。許悅昨（21日）上傳一段影片，開箱麥當勞聯名《獵人》公關品，不但表示：「抱歉我真的沒在看動漫。」更在看見該動漫的主角「小傑」後訕笑：「誰是小傑？」指角色長得很像卡通人物「原子小金剛」，甚至將《真珠美人魚》主角「露亞」的圖片與《獵人》的角色「比司吉」做對比，引發大批網友不滿，不僅如此，她更在小帳諷刺《獵人》粉絲，讓風波越演越烈。今日凌晨許悅終於在Threads上發文道歉，寫下：「對不起，在沒有做功課的狀況下，做了不妥當的發言與回覆，刪除留言跟文章的舉止也很不成熟。」表示自己雖然沒有看過《獵人》，但不應該貶低或嘲諷別人的喜好，甚至收到公關品還覺得理所當然，「謝謝大家給的建議與回覆，我都有收到，真的很對不起。」然而部分網友們仍不買單她的道歉。事實上，許悅因為擁有亮眼外型，在求學時期就曾引發關注，更曾被封為景美女中、東吳大學校花，聰明腦袋加上可愛長相讓她迅速走紅，高中時期還曾參加綜藝節目《綜藝大熱門》的「未滿18歲高校網紅」單元錄影，當時被封為「最美女高中生」，然而在節目播出後，有網友認為她本人和照片的魔樣相差甚遠，過去就曾掀起熱議。