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▲集團總裁瓦拉塔彭和其他11名集團內的管理幹部遭警方以詐欺罪逮捕。（圖／翻攝自臉書）

泰國直銷公司iCon集團爆發吸金醜聞，至少1100人受害，警方表示，iCon集團利用名人代言或廣告，吸引民眾投資，集團總裁瓦拉塔彭（Warathaphon Waratyaworrakul）和其他11名集團內的管理幹部遭警方以詐欺罪逮捕。受害者指出，iCon集團以金字塔直銷形式，要求民眾先自掏腰包購買美容健康產品或食品，公司向民眾保證這些產品很好賣，但當產品賣不出去後，公司就要民眾拉更多下線，這樣就能從新的下線身上抽成。有受害者指出，公司的指導人員要他們一直拉更多下線，而不是教他們怎麼賣產品。由於這起案件牽涉到多個泰國名人或明星替iCon集團代言，引起泰國社會高度關注，有些受害者因為相信名人代言，不斷投下金錢，最後身無分文因此走上絕路。這起事件在泰國電視台3台（Channel 3）一個談話節目中被揭露後，事件雪球越滾越大，受害者不只在泰國，甚至遍及柬埔寨、緬甸和日本。泰國總理貝東丹（Phaethongthan Chinnawat）下令徹查此案，警方也調查曾經代言的名人包括知名泰國演員帕貢（Pakorn Chatborirak）、演員克里特（Krit Amnuaydechkorn）、節目主持人甘（Kan Kantathavorn）以及女明星皮查雅（Pechaya Wattanamontree）等人。截至目前為止，已有將近1100名受害者報案，損失金額高達4億泰銖（約新台幣3.6億元）。法院對iCon集團總裁瓦拉塔彭在內共18人發出逮捕令，警方接著以詐欺罪逮捕了瓦拉塔彭和其他11名在iCon集團的管理階層幹部，另外仍有6名幹部潛逃中。