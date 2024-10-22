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總預算案陷入僵局，立法院長韓國瑜召集多次朝野協商，仍未能化解。行政院長卓榮泰日前在臉書用「點菜說」表明行政院立場，更直言，「餐廳也可以決議把我趕出去！」外界認為是在嗆在野黨可以倒閣。對此，前立委郭正亮認為這段話有2個含義，一是沒有妥協空間，另外一個政治上的判斷就是來倒閣。郭正亮21日在節目《大新聞大爆卦》表示，卓榮泰「點菜說」第一個就是沒有妥協空間，「要嘛就是把我換掉，這就不用談的意思，這怎麼談？就他不會重編預算」，另個政治上的判斷就是來倒閣，「我就發動解散國會，大家重來」，這代表總統賴清得至今仍沒把國會沒有過半當作最核心議題。郭正亮續指，賴清德很可悲、可怕，本想說罷樑那一役若成功，明年二月就可以展開大罷免，賴清德已經上任五個月，仍總是想到這一點，「就是可惜立法院沒過半，所以不能夠想幹嘛就幹嘛，他耿耿於懷」；且賴上任五個月就惹出兩次驚天動地的軍演，現在內部、外部都緊繃，卻都沒有反省，沒有要拜會朱立倫，也不要朝野和解，「他要對決，以目前的情況我很難想像國民黨立委會願意立刻再改選，民進黨也沒有能量搞大罷免」。郭正亮也說，罷樑這一役讓民進黨痛定思痛，「連林右昌都改口了，這就變成僵局了，找不出立刻可以解決危機的方案，就寧可放著爛，真的是很可怕」。