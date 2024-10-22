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▲26歲的高爾宣（右圖右）也是早婚一族，老婆芮德也準備迎接高寶寶。（圖／芮德IG）

▲27歲歌手李權哲（右）與梁凱莉（左）也是早婚一族。（圖／李權哲IG）

《全明星運動會4》男星于成炘日前被媒體直擊，在今年5月21日與外型甜美的長髮女子在台北市松山區戶政事務所低調登記結婚，當天雖然沒有家人陪同，只有友人拍照記錄，但現場充滿幸福的氛圍。近日這對新婚夫妻再度被直擊，兩人沿路交談，于成炘護著愛妻肚子走在大街上，他同時也大露笑容，展現出滿滿的愛意。根據《CTWANT》報導，于成炘於今年10月5日晚間在台北體育館活動結束後，立刻走向新婚妻子，輕摟對方的腰，盡顯親密互動。夫妻倆與友人一同拍照、聊天，氣氛輕鬆愉快。于太太不僅長相甜美，性格也十分爽朗，大笑時毫不掩飾，讓人感受到她的自然與自信。婚後的兩人正處於蜜月期，眼中滿是彼此，甜蜜程度讓人羨慕不已。本月底將滿30歲的于成炘，目前正在積極發展健身事業，雖然事業處於成長階段，但婚姻並未成為他的負擔，反而成為推動他前進的力量。經紀公司也特別澄清，兩人並非因「有了」才結婚，而是因為遇到「對的人」，因此想早早定下來。新婚妻子外型亮眼，身材窈窕，兩人享受著屬於他們的二人世界，感情十分穩定。演藝圈中，像于成炘一樣選擇早婚的年輕明星不在少數。例如26歲的饒舌歌手高爾宣，與女友芮德在今年6月完成結婚登記，並即將迎來他們的第一個孩子。高爾宣在婚後變得更加成熟，對於即將成為父親的他來說，家庭生活讓他對未來充滿期待。另一位音樂人李權哲，也在26歲時與女星梁凱莉結婚，並於今年歡喜迎接了他們的寶寶。他認為「會酷就是會酷」，即使進入家庭，依然能保持自我風格。這些年輕的藝人，選擇早早步入婚姻，展現了他們對家庭的重視和對幸福生活的期待。