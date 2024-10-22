WTW（台灣韋萊韜悅）於上週10月17日與超過600位客戶共同慶祝WTW在台灣35週年，活動中除回顧過往35年伴隨客戶面對的成長與挑戰外，同時邀請到國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分享總體經濟變化下帶給台灣企業的機會與挑戰，也分別從全球化的致勝之鑰、AI浪潮下的轉型創新二大面向與客戶發表最新的趨勢和WTW的觀點。
「能夠用量化的工具，讓客戶預見可能的風險」WTW台灣區總經理閻治中表示，迎向未來，企業需要在機會中管理風險，重視前瞻性與韌性，才是找到營運續航力的關鍵。面對AI浪潮下的轉型創新，數位人才的薪酬、技能與賦能管理機制是吸引與留置的關鍵。跨世代數位人才的健康及福祉更是企業在提升員工體驗以及落實ESG策略的重點。在面對人口老化與AI賦能的雙重挑戰下，企業需透過深入的勞動力分析和靈活的結構管理策略進行組織優化。例如，人資可引入AI，以AGILE方程式幫助企業發揮轉型創新的成效。
同時，根據WTW 2024年整體薪酬報告指出，台外商薪酬結構愈來愈趨近，台商加碼基層員工，平均調薪率為8%。WTW組織、人才與獎酬諮詢總經理姜欣嵐指出「面對全球人才爭奪，高階主管的薪酬的配備仍有升級的壓力，長期激勵是標配、不是選配」。
全球海外投資額度趨緩，但台灣呈逆勢上揚，截至2024年7月已達324億美元，加速全球化／國際化發展與管理效能是CEO重點之一。同時，台灣企業需要更計劃性的鼓勵年輕世代人才追求外派歷練，同時透過全球薪酬機制吸引優秀外籍人才願意加入，體現出管理制度升級的急迫性。此外，有效深植多元共融、擁抱改變及敏捷彈性等企業文化DNA，台灣企業才能有效推動全球化進程。
此外，「併購」是企業的全球化佈局的重要手段之一，人力資源在企業併購過程中扮演舉足輕重的角色，WTW建議人資團隊儘早參與到併購的流程中，創造1+1>3的價值！
對於未來，WTW承諾在台灣將秉持過往35年的耕耘基礎上，持續與所有客戶攜手同行，共同創造屬於台灣企業的AI創新轉型與全球化商機！
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同時，根據WTW 2024年整體薪酬報告指出，台外商薪酬結構愈來愈趨近，台商加碼基層員工，平均調薪率為8%。WTW組織、人才與獎酬諮詢總經理姜欣嵐指出「面對全球人才爭奪，高階主管的薪酬的配備仍有升級的壓力，長期激勵是標配、不是選配」。
全球海外投資額度趨緩，但台灣呈逆勢上揚，截至2024年7月已達324億美元，加速全球化／國際化發展與管理效能是CEO重點之一。同時，台灣企業需要更計劃性的鼓勵年輕世代人才追求外派歷練，同時透過全球薪酬機制吸引優秀外籍人才願意加入，體現出管理制度升級的急迫性。此外，有效深植多元共融、擁抱改變及敏捷彈性等企業文化DNA，台灣企業才能有效推動全球化進程。
此外，「併購」是企業的全球化佈局的重要手段之一，人力資源在企業併購過程中扮演舉足輕重的角色，WTW建議人資團隊儘早參與到併購的流程中，創造1+1>3的價值！
對於未來，WTW承諾在台灣將秉持過往35年的耕耘基礎上，持續與所有客戶攜手同行，共同創造屬於台灣企業的AI創新轉型與全球化商機！