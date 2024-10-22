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▲活動超過600位參與，共同慶祝WTW在台灣35週年。（圖／業者提供）

WTW（台灣韋萊韜悅）於上週10月17日與超過600位客戶共同慶祝WTW在台灣35週年，活動中除回顧過往35年伴隨客戶面對的成長與挑戰外，同時邀請到國泰世華銀行首席經濟學家​林啟超分享總體經濟變化下帶給台灣企業的機會與挑戰，也分別從全球化的致勝之鑰、AI浪潮下的轉型創新二大面向與客戶發表最新的趨勢和WTW的觀點。「能夠用量化的工具，讓客戶預見可能的風險」WTW台灣區總經理閻治中表示，迎向未來，企業需要在機會中管理風險，重視前瞻性與韌性，才是找到營運續航力的關鍵。面對AI浪潮下的轉型創新，數位人才的薪酬、技能與賦能管理機制是吸引與留置的關鍵。跨世代數位人才的健康及福祉更是企業在提升員工體驗以及落實ESG策略的重點。在面對人口老化與AI賦能的雙重挑戰下，企業需透過深入的勞動力分析和靈活的結構管理策略進行組織優化。例如，人資可引入AI，以AGILE方程式幫助企業發揮轉型創新的成效。同時，根據WTW 2024年整體薪酬報告指出，台外商薪酬結構愈來愈趨近，台商加碼基層員工，平均調薪率為8%。WTW組織、人才與獎酬諮詢總經理姜欣嵐指出「面對全球人才爭奪，高階主管的薪酬的配備仍有升級的壓力，長期激勵是標配、不是選配」。全球海外投資額度趨緩，但台灣呈逆勢上揚，截至2024年7月已達324億美元，加速全球化／​國際化發展與管理效能是CEO重點之一。同時，台灣企業需要更計劃性的鼓勵年輕世代人才追求外派歷練，同時透過全球薪酬機制吸引優秀外籍人才願意加入，體現出管理制度升級的急迫性。此外，有效深植多元共融、擁抱改變及敏捷彈性等企業文化DNA，台灣企業才能有效推動全球化進程。此外，「併購」是企業的全球化佈局的重要手段之一，人力資源在企業併購過程中扮演舉足輕重的角色，WTW建議人資團隊儘早參與到併購的流程中，創造1+1>3的價值！對於未來，WTW承諾在台灣將秉持過往35年的耕耘基礎上，持續與所有客戶攜手同行，共同創造屬於台灣企業的AI創新轉型與全球化商機！