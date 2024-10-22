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▲跨國夫妻成立代購品牌Tradenation，在新加坡銷售奢華品牌手錶，公司涉及詐騙。（圖／翻攝自臉書）

跨國夫妻因涉及6億元代購詐騙案引關注，泰國籍妻子西里維帕·潘蘇克（Siriwipa Pansuk）昨（21）日認罪，而她搭乘私人飛機、購買跑車等奢侈消費行為，也在庭上曝光。綜合新加坡媒體報導，29歲的泰國籍被告西里維帕承認犯下新加坡法律中的欺詐、失信和抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令等共30項罪名，其餘150項控狀則交由法官下星期二（29日）判決時一併納入考慮。29歲的西里維帕與29歲的新加坡籍丈夫皮家鵬（Pi Jiapeng）於2021年5月28日成立公司Tradenation，在新加坡銷售奢華品牌手錶。這對夫婦又在2022年1月25日成立了Tradeluxury，銷售奢侈品包。之後兩家公司雖然蒙受虧損和無法履行訂單的問題，但仍接受顧客的預訂，詐騙案涉及總金額超過2500萬元（約新台幣6億元）。這對夫妻靠著騙取的資金過著奢華的生活，皮家鵬和西里維帕從公司取得巨額不法資金，西里維帕在2022年3月至4月期間，花了約200萬新元（約新台幣4873萬元），為母親購買了曼谷的一處房產。另外，她也曾花費5萬8,000元（約新台幣140萬元）搭私人飛機到曼谷度假，並以丈夫的名義支付了14萬新元（約新台幣341萬元）的首付款來購買一輛雪佛蘭科爾維特（Chevrolet Corvette）跑車。 皮家鵬當時已擁有一輛豐田Alphard、一輛麥克拉倫Couple和一輛保時捷Macan。除此之外，兩人還花了12萬新元（約新台幣292萬元）對實體店面進行裝修和擴店。檢方要求判處西里維帕14年至15年有期徒刑，被告的代表律師則請求法官對她認罪為給予30%的刑罰折扣，請求判處約12年又八個月至13年又七個月的有期徒刑，法庭定於10月29日對西里維帕判刑。