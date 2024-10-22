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對於37死囚申請的死刑釋憲案，憲法法庭日前判決死刑合憲，但必須限縮適用。對此，台灣民意基金會針對「死刑釋憲」結果進行民調，有4成7的民眾大體上能接受，4成1不能接受，能接受的人比不能接受的人多5.9個百分點。台灣民意基金會今（22）日公布民調，針對大法官判決死刑合憲，但必須限縮適用的結果進行民調，結果顯示，有15.9％非常能接受，31.4％還算能接受，15.3％不太能接受，26.1％一點也不能接受，6.2％沒意見，5.1％不知道、拒答。台灣基金會董事長游盈隆表示，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，4成7大體上能接受大法官，4成1不能接受。能接受的人比不能接受的人多5.9個百分點。從性別角度看，男性公民中，4成5可接受，4成7不能接受；女性公民中，5成可接受，3成7不能接受。女性顯得比男性更能接受大法官「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」的釋憲判決。從年齡層看，年紀越輕，越能接受大法官「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」的釋憲判決。游盈隆續指，從政黨支持傾向看，民進黨支持者較能接受大法官「死刑不違憲，但須採更嚴格標準」的釋憲判決，而國民黨與民眾黨支持者高比例不能接受，民進黨支持者，5成9接受，3成1不接受；國民黨支持者，3成5接受，5成7不接受；民眾黨支持者，3成7接受，5成8不接受；中性選民，4成8接受，3成3不接受，「在這項議題上，中性選民罕見和民進黨支持者立場較接近，是有趣的現象」。