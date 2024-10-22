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民眾黨主席柯文哲因京華城弊案羈押禁見，今天週刊踢爆，柯文哲USB隨身碟遭檢廉破解，更讓柯文哲的募款大將邱佩琳與企業大亨募款模式曝光。對此，政治評論員吳靜怡直言，若「貼身帳房」許芷瑜是顆不起眼橘子，那邱佩琳就絕對是顆閃耀的金桔、是柯文哲最重要的閨蜜。吳靜怡今上午在臉書發文指出，柯文哲把女人當人脈門面、男人當金流後門，如同那競總帳本和木可帳本建立起柯家大宅的前庭後院，「許芷瑜像是顆不起眼橘子，那麼邱佩琳絕對就是顆閃耀的金桔」。吳靜怡提到，柯文哲擔任台北市長後，每天上午7點半開晨會，唯一有請假特例就是為了赴現任基隆副市長邱佩琳的約和師父吃早餐，她質疑，「邱佩琳就是柯文哲最重要的閨蜜，台北政商界都知道，邱佩琳和柯文哲的緊密關係，甚至競選連任期間，柯文哲透過產發局舉辦多場企業內部演講，都不難看到邱佩琳閃亮的現身」。吳靜怡續指，柯文哲扮演餐桌上的蘇乞兒，那麼邱佩琳就是幫柯文哲裝窮後穿針引線重要的募款角色，不只募款，各種行程安排，只要是邱佩琳開口，絕對不能更動、無法改變，永遠的第一位。吳靜怡也質疑，柯文哲在疫情期間大動作不斷用「證嚴法師」、「慈濟」等來操作疫苗的話題，對蔡英文和陳時中做大量抨擊，誰在背後擔任國師？擁有重大議題的推動，從兩岸到市政府，對柯文哲的耳根子有著極大影響力，從政治墨綠到了彼端。吳靜怡表示，李文宗擔任北捷董事長時，也同樣運用柯文哲餐桌上的人脈跟企業家一手要贊助、一手給好處，無論贊助和好處都重疊了柯文哲隨身碟裡的紀錄，木可公關和眾望基金會成為了後市府時代的金流聚寶盆，有企業能開發票的，部分用木可報帳，有企業要抵稅的，部分就用基金會，這些會不會延伸到各企業的圖利對價，就要看檢廉後續有沒有要辦了。吳靜怡也指出，邱佩琳給橘子的現金或支票，好幾千萬都到哪裡去了？這當然要問柯文哲！政治獻金案才是真正讓柯文哲的人脈圈崩解並讓柯文哲進入政商社會性死亡的開始，所以柯文哲八月才不斷開記者會、不斷率領黨工一起說謊，不惜把五十年的老同學給出賣和切割了，許多企業家都看傻了，不是募款餐會李文宗、黃珊珊經常一起出現的嗎？「錢，都進了哪裡」。吳靜怡也提到，許多企業老闆早就跟她抱怨，他們支持柯文哲是愛台灣，支持2014年素人柯文哲、支持2018年柯文哲是看他市長的面子，2020年是想支持一個本土小黨，但之後疫情的表現荒腔走板，所以，有不少企業朋友告訴她，拜託柯文哲隨身碟上的芳名錄，趕快更新吧。吳靜怡也諷刺，柯家前庭後院，有員外也有花蝴蝶，為了遮掩沈慶京的1500，把整個柯家大院都不惜拆了，朋友都不朋友了，並質疑「京華城案一定圖利，柯文哲一定背信了民眾黨，背叛了小草」。