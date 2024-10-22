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台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，因為性侵6名幼童，還偷拍犯案過程保存，今年8月被依加重強制性交等罪判28年徒刑。檢警持續溯源發現，毛男還涉性侵、猥褻、偷拍39名女童；另在餐廳、 商場等公眾場所偷拍數百名幼童、少女如廁，偷拍影像高達309片，台北地檢署今（22）日依法再提起公訴，建請法院量處最重刑度。毛畯珅畢業於大學社工系，2021年9月退伍後，在其母親經營的培諾米達幼兒園擔任教保員，並負責管理園內監視器、接送幼童等工作。2022年間就曾遭家長檢舉妨害性自主，但因當時只有1名女童指述，加上證據不足獲不起訴處分。北檢起訴指出，毛畯珅利用職務之便，從2021年10月至2023年7月間，在幼兒園共性侵、猥褻多達39名被害幼童，可惡的是，他犯案時還用手機拍攝性侵或猥褻過程，或偷拍幼童的性影像。北檢表示，毛畯珅不只性侵幼兒園幼童，還自2023年2月17日起，在其行經街道、餐廳、商場、公園等公共場所，伺機挑選身分不詳、未滿18歲的兒童或少年，以手機、針孔攝影機等設備趁機偷拍被害人性影像，經確認可辨識構成犯罪行為計306次。此外，毛男更於2022年9月間，以其手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣時的性影像，再轉存到個人電子設備，毛男認為拍攝幼童性影像還不能滿足其私慾，再於2023年2月17日起，透過通訊軟體 Telegram 等管道，下載或接收不詳兒童或少年性影像照片及影片。承辦檢察官丁煥哲痛批，毛男身為教保人員，原應以扶助幼童健康成長為己任， 卻為逞自身邪慾，利用幼童不求回報的善意及信任，佯作親暱，暗施魔爪，復趁機拍攝大量性影像，致令童真折翼，家長同遭重創，又屢屢在各公共場所偷拍幼童或少女，視他人身體隱私如獵物，於光天化日之下， 行暗黑齷齪之事，累計國內受害者高達數百名以上，犯行令人髮指。檢方考量毛男無情戕害幼童身心，導致諸多家庭為此深陷沉重哀慟，迄今難以平復，兼衡兒童及少年性剝削防制條例自195年施行以來，實務上未嘗出現觸法情節重於本案的案例，暨參酌本案所涉刑事處罰規範立意，以及兒童權利公約相關指引，建請法院量處被告最重刑罰，以正國法，安定民心，並稍慰被害家庭之創口於萬一。