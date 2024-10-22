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▲網友看到「霜降和牛飯糰」，聯想到「霜降牛」，並提出問題問說那是否有「驚蟄牛」或「大暑牛」。（圖／翻攝Dcard）

▲霜降牛通常沒有指特定部位，但若還是硬要以我們孰知的部位來比擬，那可能就是牛小排部位可以取名為霜降牛。（圖／記者葉盛耀攝）

明（24）日是二十四節氣中的「霜降」，吃燒肉或是火鍋時，會看到有所謂的「霜降牛」，就有網友提到有「霜降牛」之外，為何沒有「秋分牛」或是「驚蟄牛」？高雄燒肉餐廳主廚揭露，其實「霜降」指的是油脂分佈比例，因為肉的油花看起來就像下雪一樣，因此大部分業者喜歡用「霜降牛」來稱呼。每年到了「霜降」這天，就容易讓人聯想到「霜降牛」，之前曾有人上網發問，他在超商買了「霜降和牛飯糰」享用，不禁好奇「24個節氣為什麼只挑霜降來命名？是因為這個時候的牛準備過冬，所以最好吃嗎？為什麼沒有秋分和牛，或是驚蟄和牛？聽起來也很厲害啊」。事實上，，白色的油脂分布像下雪一樣，所以被肉品廠商或餐廳業者取名「霜降」，另又有「雪花牛」，可能油脂分布又比霜降更豐厚一些。高雄具名氣的「癮燒精肉酒舖」的主廚戴銓盈也補充解釋，「霜降牛」的確是指肉的油花分佈漂亮，因此通常沒有特別歸類是指牛的哪個部位，但若還是要以我們常聽到的牛肉部位來比擬形容，且「霜降」一詞，通常是用來講述牛肉，較少看見被用來形容豬肉。