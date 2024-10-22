我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年新北市長侯友宜將任滿卸任，新北市長之戰即將開打，外界對於藍白會各自派誰選戰議論紛紛。而侯友宜日前被問到有無屬意人選，他表示「歡迎每個人到新北市積極為新北市服務，在地有立委願意為新北市做更多的事都我們非常歡迎」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這是首次聽到侯友宜這樣說，而被點名有望選新北的藍營人士中，只有洪孟楷是在地立委。針對2026新北市長選舉，台北市副市長李四川、國民黨立委洪孟楷、新北市副市長劉和然都被點名是藍營可能參戰人選，民進黨則是立委蘇巧慧，民眾黨立委黃國昌也被認為可能參選。對於有無屬意接班人，侯友宜日前受訪表示，「歡迎每個人到新北市積極為新北市服務，在地有立委願意為新北市做更多的事都我們非常歡迎，大家一起加油」。對此，黃暐瀚21日在節目《57爆新聞》表示，侯友宜說「在地有立委願意為新北市做更多的事都我們非常歡迎」，這是他第一次聽到侯友宜這樣講，而所有被點名可能參選新北市長的藍營人士中，在地立委只有洪孟楷；不過先前外界普遍認為，侯友宜屬意人選是現任新北副市長劉和然。而2026新北市長一役，黃暐瀚認為，最後將會由李四川對決蘇巧慧。