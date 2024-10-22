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台灣民意基金會發布最新民調，總統賴清德就職5個月，有4成9的民眾贊同賴清德處理國家大事的方式，3成8不贊同；贊同者比不贊同者多10.9個百分點，基金會董事長游盈隆說，這顯示仍有過半民眾支持賴清德，甚至交叉分析可以發現，但國民黨與中性選民贊同比例明顯增加8到10個百分點。根據民調結果，針對賴清德處理國家大事的方式，13%民眾非常贊同，35.6%還算贊同，21.6%不太贊同，16.1%一點也不贊同，10.4%沒意見，3.3%不知道、拒答，和上個月相比，贊同者上揚2個百分點，不贊同者下滑0.8個百分點；這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人多出10.9個百分點，比上個月上揚2.8個百分點。從政黨支持角度看，9月民進黨支持者一面倒贊同賴總統領導國家的方式，而國民黨、民眾黨支持者則是一面倒不贊成，中性選民較傾向不贊同。10月民眾的基本態度不變，但國民黨與中性選民贊同比例明顯增加8到10個百分點，民眾黨則沒有任何改變。游盈隆總結，整體來講，賴清德10月的社會支持結構發生質變；9月時多數年輕人及大學及以上教育程度者，並沒有跟賴清德站在同一邊，如今出現大翻轉，這是明顯的「社會支持結構年輕化」，很不尋常，也很不容易，是令人難以置信的「十月驚奇」。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。