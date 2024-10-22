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▲世界大賽洋基和道奇對決，又有大谷翔平、Mooie Betts、Aaron Judge和Juan Soto等球星，收視和票房被看好。（圖／取自MLB X）

▲而如今許多台灣球迷最想看到的，就是洋基與道奇的2大豪門正面碰頭，「法官」Aaron Judge與大谷翔平的對決，勢必對於票房以及全球的收視率來看，能夠帶來相當正面的影響。（圖／翻攝自MLB官方X）

2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽對戰組合出爐，由洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，兩隊是美國東西豪門，又是大谷翔平和Aaron Judge所處的球隊進行交手，被看好票房和傷勢率開出紅盤。今（22）日就有美國媒體指出，過往洋基和道奇在世界大賽對戰的收視率都相當漂亮，1洋基隊以4勝1敗擊敗克里夫蘭守護者，奪得美聯冠軍，而道奇隊則以4勝2敗淘汰紐約大都會，成功稱霸國聯，雙方將在世界大賽正面交鋒。這次是洋基是時隔15年、隊史第41次進軍世界大賽，而道奇則是時隔4年，隊史第25次闖進世界大賽。兩隊自1981年以來兩隊首次在世界大賽交手，東西豪門對決是MLB票房保證，美媒《THE BIG LEAD》今日發文寫道「洋基隊與道奇隊世界大賽的贏家已經確定了」，，「1978 年世界大賽的第6 場比賽中，洋基隊擊敗了道奇隊，轉播的NBC電視台平均；1981年世界大賽第6場比賽，道奇隊擊敗洋基隊 ，。」將這些數字與2023年世界大賽進行的收視比較，亞利桑那響尾蛇對上德克薩斯遊騎兵的系列賽，FOX體育在G2比賽的，而整個系列賽的觀眾人數也創下了紀錄。。」該文下了如此總結，同時推論這個對戰組合中還有大谷翔平、Mooie Betts、Aaron Judge和Juan Soto等球星，營銷巨量收視和票房絕對很輕鬆。