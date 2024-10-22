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▲李威廷轉隊，預計會在新北國王主場開幕戰回來領取冠軍戒指。（圖／新北國王提供）

▲新北國王楊敬敏結束三年合作關係。（圖／新北國王提供）

TPBL新北國王隊將於10月26、27日進行「王者登基主場開幕週」，上賽季他們成功奪下P.League+聯盟的隊史首座總冠軍，。國王主場開幕周首戰將於26日迎戰新竹御嵿攻城獅，而隔天則要對上新北中信特攻。在10月26日的首場賽事前，將舉行冠軍戒指頒獎儀式，新北國王在成軍前兩季都進入季後賽，第3年成功奪下PLG總冠軍，寫下隊史新頁。今年球隊雖然決定轉戰TPBL聯盟，但仍然將在主場首戰與球迷慶祝這珍貴的一刻。開幕周的活動內容豐富多彩，從冠軍戒指頒獎到各種專屬互動，將讓每位球迷感受到滿滿的冠軍氛圍。球團今年推出的「Fans Club」會員計畫，藉此回饋長久以來支持國王的諸位，Fans Club會員到現場就能享有特別的福利，期待能凝聚球迷間的情感。於10月26日、27日兩場賽事結束後，報名成功的會員將可參加專屬活動，有機會戴上冠軍戒指與獎盃拍照，近距離感受國王的榮耀。這對於每位忠實的國王迷來說，都是一個難得的機會。在新賽季中，QUEENS也迎來了三位新成員。於10月27日賽前，將舉行QUEENS簽名會。前30名到Fans Club攤位出示新北國王LINE會員系統的球迷，將獲得簽名會號碼牌及簽名海報。想要與QUEENS近距離互動的球迷們，千萬別錯過這個機會！在兩場賽事中，凡是於比賽日購買2024-25實戰版球衣的球迷，都有機會於中場參與「皇家Logo Shot」活動。首位成功進球的球迷，10月26日將有機會獲得一枚象徵榮耀的冠軍戒指，10月27日則享有整季主場A區2人免費觀賽資格！除此之外，同時還能拿到新北國王商城的30,000元現金抵用券。另外，國王也設計「禁衛軍預測 Area 02」活動，球迷們只需在比賽開始前，預測成功便有機會帶走BOOK 1 RATTLESNAKE與JA 2 STARGAZER。為了回饋球迷的熱情支持，新北國王在開幕週期間推出了一系列的票務優惠。C區三人同行一人免費，新北市民及學生憑身份證明文件購票，即可享有9折優惠。此外，凡是穿著新北國王服飾進場的球迷，也可享有同等的票務折扣。同時，國王商城將推出8款全新商品，讓球迷們有更多選擇來表達對球隊的支持。