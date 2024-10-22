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位於台中市的僑光科大今（22）日爆出醜聞，根據週刊報導，餐飲系主任王昭雄只有國中學歷，但校方卻用了其他方式讓他擔任要職，不只這些，連他的妻子陳小倩則是透過偽造學歷的方式成為專任助理教授。據《鏡週刊》報導，台中僑光科大多名教職員投訴，表示餐飲系主任王昭雄僅國中畢業，資歷僅是廚師一名，卻因太太陳小倩是董事長夫人的親戚，竟然破例直升副教授、擔任主管，其妻陳小倩無證照亦能或聘助理教授。陳小倩為該校董事長陳伯濤夫人張媛的表妹。不僅走後門卡職位，王昭雄、陳小倩也逼走不少餐飲系優秀的老師。由於陳小倩本身沒有技術，卻霸佔著校內實習的課程，還會請人代課，後續也不給人家代課費，王昭雄甚至會嗆：「你們明年的聘書在我手上！」甚至為了整肅異己，胡亂將老師調系，產生寒蟬效應。由於私立學校並非鐵飯碗，不少老師只能忍氣吞聲。還有一名講師出面爆料，教育部推動大學退場機制，並撥了一筆費用讓校方來協助安置生，不過這對夫妻卻連這筆錢都要A，原本要老師與安置生一對一輔導，經詢問學生後發現，學生只有被要求簽名，沒有輔導的環節出現；據悉，夫妻倆各分到6萬元，其他親信也分到幾千至幾萬元的錢。不僅如此，講師還進一步指出，夫妻倆還透過關係，將自己2名女兒安排進僑光科大企管研究所取得碩士學位，畢業後安排至校內上班，不過實際觀看兩人的論文題目，分別是〈研究發展對於企業財務績效之影響：以半導體為例〉、〈產品多角化對於企業財務績效之影響：以生技醫療產業為例〉，內容也寫得相似，字數分別也只有9千字、19頁；1萬字、29頁，連指導教授及口試委員都是同一人。對於這些指控，僑光科大表示，王昭雄、陳小倩夫婦兩人分別以其在餐飲技術及餐飲經營的專業技術能力獲聘為教師，聘任均符合規定，也經過專家外審與系院校三級教師評審委員會通過在案。另針對王昭雄、陳小倩夫妻護航女兒取得學位的指控，校方指出，兩人的碩士論文，其品質及頁數均符合資格及程序；至於王昭雄與陳小倩2名女兒進入校內工作，校方回應，她們都是透過法定程序聘任，任職資格與碩士學位並無關聯，且碩士學位對於薪資也無提敘效力。