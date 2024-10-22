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▲霜降4星座運勢變天，只要準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等到15天後再到便利商店捐掉，即可防範破財危機。（示意圖／讀者提供）

▲獅子座個性較不拘小節，平時生活也很隨性，在霜降來臨時，容易一心多用、不夠細心，導致物品受到損壞，也會有突發的事件造成必要支出。（示意圖／記者陳明中攝）

明（23）日迎來霜降節氣，代表季節已經進入深秋，各地也能感受到氣溫轉涼。命理專家小孟老師就點名，有4個星座的運勢在霜降之際將會大變天，要當心破財危機，他也同時公布破解方法，只要準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，15天後就能讓運勢翻身。小孟老師表示，霜降開始後，4星座運勢迎來變天時刻，但也有破解方式，只要準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等到15天後（11月6日）再到便利商店捐掉，透過這個方式即可防範破財危機。射手座霜降當天起要小心破財危機，購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。在職場上即使工作盡責，也可能會碰到老鼠屎，或是幫不上忙、幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。獅子座個性較不拘小節，平時生活也很隨性，在霜降來臨時，容易一心多用、不夠細心，導致物品受到損壞，也會有突發的事件造成必要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。雙魚座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運。另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。摩羯座要注意身心因疾病而承受苦痛，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。小孟老師提醒，健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。