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長笛界的繆斯女神，美國國寶級長笛天后「卡蘿溫仙絲Carol Wincenc」，即將於10/30在衛武營演奏廳舉辦2024「撼動心弦」長笛獨奏會，演奏會中Carol將帶來兩首「國內首演」的曲目，誠意十足。卡蘿溫仙絲Carol Wincenc出過40幾張專輯，曾獲1978年瑙姆堡（Naumburg）國際比賽大獎、美國長笛協會2011年終身成就獎，是葛萊美提名的長笛演奏家，目前任教於「茱莉亞音樂院」。高雄市交響樂團長笛首席林文苑表示，聽Carol的現場音樂會，曾感動到流下「初音淚」，Carol去年在國家音樂廳的首演太受歡迎，差點沒造成暴動，除了讚嘆她的演奏實力風格細膩而充滿戲劇性，能夠牽動起靈魂最深處的感動；重點是聽她現場音樂會，由於渲染力太強，無形中吹奏功力都會增強好幾倍。為慶祝光輝十月，即日起推出限時「8折」，團購5張「7折」優惠。更多音樂會內容請洽OPENTIX。