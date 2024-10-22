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立法院明（23）日將召開「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，其中，51勞動節、教師節、是否列入國定假日全國放假，受到外界關注。全教總今（22）日召開記者會表示，肯定國會積極立法，但也呼籲朝野立委支持勞動節、教師節訂為國定假日，全國均放假一天，並於明（2025）年開始實施。全教總理事長侯俊良表示，現行「紀念日及節日實施辦法」本來是行政規定，只要內政部願意修正法規命令就可以解決，但行政院、內政部卻長期沒有積極處理。並提到行政院前院長陳建仁去年也曾宣示「應可考慮是否讓勞動節全國一致性放假」，但最後仍是跳票，並呼籲行政院長順應民意，立即以行政命令，明年就讓五一勞動節全國均放假一天。同時，侯俊良痛批指出，勞動價值是全世界的普世價值，結果台灣勞動者至今還是被分化，才會在勞動節當天衍生「五一亂象」，軍公教警消、醫護人員都無法休假，而叫學現場的幼教交保員適用勞基法可放假，但公立幼稚園老師卻不行，一國多制造成教學現場混亂。此外，出席記者會的民眾黨立委麥玉珍也表示，在越南教師節是國定假日，全國放假一天，讓老師也能利用這一天拜訪自己的老師，是彰顯尊師重道的重要節日，希望在社會大眾有共識的情況下，立法院可以朝這個方向著手修法。