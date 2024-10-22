國民黨立委廖偉翔的表哥葉欲立被控性騷，廖偉翔今（22）日在臉書回應，葉欲立曾於2023年競選期間擔任助選志工，辦公室今年4月10日接獲陳情訊息，指稱葉欲立於2021年性騷擾，廖偉翔還原事情經過，並重申性騷擾零容忍的立場，絕不護短，也願意支付當事人相關律師及訴訟費用。
廖偉翔說，葉欲立2021年事發當下有向當事人道歉，並於2023年10月18日再次與當事人見面並道歉，他堅持對於性騷擾採取零容忍態度，我們願意提供當事人一切可能的法律協助，只是為避免影響雙方情緒，他暫未主動聯繫當事人，但已於歷次訊息中表達隨時願意提供協助，顯然雙方未有互信基礎相當遺憾。
廖偉翔說，目前了解當事人仍因葉欲立的行為感到不適，嚴正聲明，任何使他人感到不舒服的性相關言論都應受到譴責，「如當事人希望通過法律途徑尋求解決，本辦公室隨時準備提供協助。如果當事人覺得本辦公室處理有未盡之處，我們深感抱歉，但請當事人放心，我們將全力支持到底。如經評估需要提告，本人願意支付相關律師及訴訟費用。如有相關法律責任，本人絕對支持依法處理，絕不寬貸。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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廖偉翔說，目前了解當事人仍因葉欲立的行為感到不適，嚴正聲明，任何使他人感到不舒服的性相關言論都應受到譴責，「如當事人希望通過法律途徑尋求解決，本辦公室隨時準備提供協助。如果當事人覺得本辦公室處理有未盡之處，我們深感抱歉，但請當事人放心，我們將全力支持到底。如經評估需要提告，本人願意支付相關律師及訴訟費用。如有相關法律責任，本人絕對支持依法處理，絕不寬貸。」
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