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已經有40年歷史的抗憂鬱藥「百憂解」即將退出台灣市場，引發外界將矛頭指向健保，認為是健保砍價導致。但生產百憂解的藥廠禮來公司今（22）日發布聲明，強調是基於公司策略調整，決定在今年底全球停止生產百憂解。百憂解於全球上市近40年，早在2019年就已傳出要退出台灣市場，後來藥廠申請提高健保藥價達2.8元，未再提出成本不敷提高藥價建議，今年6月通報將在11月全面停止供藥，此消息一出便立即引發外界聯想，質疑是健保給付價格太低導致。對此，台灣禮來公司今日說明表示，針對該公司用於治療憂鬱症、暴食症以及強迫症的藥物百憂解退出台灣市場停止公司一事，是基於公司策略調整而決定在2024年底全球停止生產，並已同步懇請醫療專業人員暫停處方百憂解給新患者，同時依照專業臨床判斷協助病患處方合適治療替代方案。此外，也已依循相關規定向主管機關報備，以期將影響降至最低。