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勞動部今年2月起推動「壯世代就業促進獎勵實施要點」，透過提供就業獎勵金及企業支持輔導費，留住人才提升其勞動參與。年滿55歲以上或滿45歲以上依法退休者為適用對象，凡離開職場3個月以上，經公立就業服務機構推介並穩定就業達90日，可一次性申請3萬元的就業獎勵金，最高可領取6萬元。勞動部為支持壯世代持續在職場貢獻專長，自今年2月開始推動「壯世代就業促進獎勵實施要點」，計畫自推動以來，勞動部屏東就業中心已協助近百位壯世代求職者重返職場延續職涯。志哥（化名）57歲，在前東家擔任網路設備工程師近10年時間，本以為這份工作能伴隨他直到退休，不料公司去年無預警宣告歇業，讓他不得不面對中高齡失業的現實。志哥沒被突如其來的變故所打擊，隨即前往就業中心尋求協助。但中高齡求職充滿了各式挑戰，即使志哥擁有多年網路工程經驗，在同類的職缺上競爭激烈，導致所投遞的履歷皆無下文，令他感到挫折與沮喪甚至萌生退休之意，他坦言道「有些灰心，但與其讓履歷石沉大海，不如趁機改變。」志哥隨即在求職策略上做出調整，利用自己親和、積極且具同理的個人特質，將求職方向轉向服務業。期間就服員不斷給予支持、陪同練習面試技巧，並運用「壯世代就業促進獎勵實施要點」提升志哥就業意願。就在就服員陪伴與自己決心下，志哥獲得知名連鎖餐飲業者青睞，錄取「餐飲服務人員」一職，讓他成功重返職場，至今也已穩定就業3個月。志哥用自己的經驗鼓勵其他中高齡求職者「保持開放的心態不設限」。勞動部屏東就業中心翁素足主任表示，壯世代計畫以年滿55歲以上及45歲以上依法退休者為適用對象，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介並穩定就業達90日，可一次性申請3萬元的就業獎勵金，最高可領取6萬元。而企業僱用壯世代勞工，優化職場環境並推行友善職場措施，如彈性調整工時、專屬教育訓練、家庭照顧協助及心理諮詢與關懷，可申請「職場支持輔導費」補助，每僱用一人滿30日就補助企業3,000元，最長補助一年，每一雇主每年最高可補助30萬元。求職民眾或雇主朋友可以透過勞動力發展署「45+就業資源網」查詢相關措施，亦可洽屏東就業中心08-7559955。