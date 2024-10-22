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▲▼橘白貓鎖定房間最上方的和式紙門，將其中一格邊框紙從右側推開，牠輕巧的身軀通過後，紙門又回復到原來的樣子。（圖／翻攝自X）

日本一名飼主因家中老舊，懶得再重新裝修，沒想到家中貓咪竟自己親手打造貓門，將和式紙門改造成可以自由開關的設計，無論進出都無礙，且還絲毫沒有破壞到原先的紙門，精湛的工藝及室內設計天賦讓全場看傻，直呼：「拜託把這貓送去上大學！」日本網友「@yapomesa」家中養了4隻貓咪，全都是從路邊收編的流浪貓，他日前在X平台上發文表示，家裡因老舊而懶得另外裝修貓門，沒想到其中一隻橘白貓特別聰明，竟自己摸索並打造出量身定做的貓門，方便自由進出房間。只見原PO曬出的影片裡，橘白貓鎖定房間最上方的和式紙門，將其中一格邊框紙從右側推開，且巧妙地沒有造成破壞，只留身體能夠進出的大小，牠輕巧的身軀通過後，紙門又回復到原來的樣子，根本看不出被貓貓親手打造成貓門。橘白貓神乎其技的室內設計天賦，讓飼主及網友都看傻了眼，影片更是吸引超過萬人朝聖，眾人紛紛驚呼，「拜託把這貓送去上大學」、「你這哪是貓，是養到室內設計師吧」、「沒點到拆家能力的極品貓貓」、「看完下巴快掉下來」。