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2024年美國總統大選倒數不到兩周，共和黨總統候選人川普進入10月後民調和聲勢逐漸追上民主黨總統候選人賀錦麗，驚奇逆襲是否即將上演？英國《經濟學人》最新預測，川普將贏得大選，勝選預估機率為來到54%，是經濟學人預測模型自 8 月以來首次預測川普當選。根據《經濟學人》雜誌所公布的模型預測數據，川普勝選預估機率為54%，較過去一周上升 6 個百分點。賀錦麗僅剩下約45%。模型預測，川普有望在下月大選獲得 276 張選舉人票，賀錦麗則將獲得 262 張，《經濟學人》使用的預測模型參考近來民調結果，以及美國每個州的經濟狀況、人口特徵和選民喜好。同時，《經濟學人》認為，川普在七個關鍵搖擺州中，將可拿下五個州，並預計在剩下的兩個州接近平手，因此賀錦麗在任何一個搖擺州都沒有保持領先。經濟學人發布的報告中提到，模型顯示川普在亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅萊納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州以微弱優勢領先，而兩位候選人在密西根州和內華達州旗鼓相當。川普近期在民調數據上逐漸逆轉，被視為指標的美股川普概念股也不斷飆漲，川普媒體科技集團DJT股價周一再度大漲5%，美國小型股到加密貨幣比特幣等資產在近幾週不斷上漲，墨西哥披索匯價和美國公債價格則下跌；此外，由於川普放話將打擊非法移民，使美國民間監獄營運商Geo Group和CoreCivic，自九月底至今股價持續上揚。