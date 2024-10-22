NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽即將開打，而費城76人當家球星Joel Embiid日前宣布，為確保自身全年能夠健康出賽，因此新賽季可能將不會出賽「背靠背」的比賽，往後職業生涯或許也將是如此。對此稍早已退役知名球星「半人半神」Vince Carter則是在節目上直言，「我自己並不喜歡Embiid這樣的決定。」
Embiid恐不再打背靠背 Carter坦言不喜歡這決定
根據美媒《ESPN》記者Tim Bontemps日前報導，76人隊當家中鋒Joel Embiid，新賽季可能不會再出賽背靠背的比賽，對此稍早傳奇球星Vince Carter則在《Run It Back》節目上，聊到了此事。
Vince Carter在節目上直言，「聽著，我不喜歡，我不喜歡這樣子的決定。我理解他們想要保護Embiid，確保他在更遠的季後賽上能發揮作用，特別是今年對於76人來說，或許真的很有可能奪冠。」
「但是我覺得他們找來了Andre Drummond，就能很大程度上替Embiid分擔任務，他能夠能扛起一定的上場時間，或者讓Drummond去幹那些髒活累活。但是接下來的生涯完全不打背靠背，我覺得就有點過了。當球隊到例行賽尾端的時候，可能一場比賽就會幫助他們獲得東區第一，或者獲得主場優勢，那這個時候該怎麼辦呢？」
上季Embiid僅出賽39場 數據仍相當全面
根據統計，費城76人新賽季將會有15場背靠背的比賽，若Joel Embiid全部休戰，本季最多的出賽場次為67場。上賽季Embiid受到傷勢影響，共出賽39場比賽，場均上場33.6分鐘，繳出34.7分、11籃板、5.6助攻、1.2抄截、1.7阻攻成績，表現依舊相當全面。
「背靠背」是英文「BACK TO BACK」的音譯和意譯結合的產物，在職業賽事中指的是連續兩天出戰賽事，這通常會對球員身體造成一定程度的疲勞。
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根據美媒《ESPN》記者Tim Bontemps日前報導，76人隊當家中鋒Joel Embiid，新賽季可能不會再出賽背靠背的比賽，對此稍早傳奇球星Vince Carter則在《Run It Back》節目上，聊到了此事。
Vince Carter在節目上直言，「聽著，我不喜歡，我不喜歡這樣子的決定。我理解他們想要保護Embiid，確保他在更遠的季後賽上能發揮作用，特別是今年對於76人來說，或許真的很有可能奪冠。」
「但是我覺得他們找來了Andre Drummond，就能很大程度上替Embiid分擔任務，他能夠能扛起一定的上場時間，或者讓Drummond去幹那些髒活累活。但是接下來的生涯完全不打背靠背，我覺得就有點過了。當球隊到例行賽尾端的時候，可能一場比賽就會幫助他們獲得東區第一，或者獲得主場優勢，那這個時候該怎麼辦呢？」
上季Embiid僅出賽39場 數據仍相當全面
根據統計，費城76人新賽季將會有15場背靠背的比賽，若Joel Embiid全部休戰，本季最多的出賽場次為67場。上賽季Embiid受到傷勢影響，共出賽39場比賽，場均上場33.6分鐘，繳出34.7分、11籃板、5.6助攻、1.2抄截、1.7阻攻成績，表現依舊相當全面。
「背靠背」是英文「BACK TO BACK」的音譯和意譯結合的產物，在職業賽事中指的是連續兩天出戰賽事，這通常會對球員身體造成一定程度的疲勞。