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▲八三夭阿電拿到東巴的016號。（圖IG@831_dan）

▲酷拿到222號。（圖／Threads@kudream）

▲貝莉梅拿到037號。（圖／IG@Berylovee）

▲異色檔案拿到245號。（圖／IG@mystery_case_life）

▲賤葆拿到064號。（IG@jbao_5000）

台灣麥當勞與知名動漫IP《獵人》（HUNTER×HUNTER）聯名，熱血動漫祭活動也將在明（23）日展開，而許多網紅已經拿到全套卡包與精緻手提箱集卡冊，也陸續在社群上曬出號碼與內容物開箱，對此，《NOWnews今日新聞》也整理出目前有曬出獵人試驗號碼的網紅，也列出獵人角色的號碼對照，一口氣看完台灣版隨著KOL們陸陸續續開箱，目前在劇情中有許多劇情的也被找到，是由八三夭鼓手阿電拿到手，他也開心發文表示：「東巴在此，有人想喝杯飲料嗎？」同時也透露自己最愛的獵人角色是尼特羅會長。99 號奇犽403 號雷歐力404 號酷拉皮卡405 號小傑016號 東巴034號 龍044號 西索053號 爆庫兒080號 史跋246號 彭絲294號 半藏301號 伊耳謎 (奇犽哥哥，以假名集塔喇苦參加）001號 HowHow008號 內內013號 阿本014號 孫沁岳016號 八三夭阿電019號 八三夭阿璞020號 霸天028號 阿傑(張廉傑 RJ )032號 賓漢玩玩具033號 陳星翰037號 貝莉莓042號 謝嘉宸044號林依瑩045號 G蛋布丁047號 豆漿048號 志祺七七050號 珊迪051號 英雄日常052號 小熊053號 小葵055號 鍾佳播057號 美麗本人062號 凡清064號 賤葆065號 蕭志瑋八弟068號 黑羽096號 李優071號 大蛇丸076號 李科穎079號 Andy老師082號 蝦愛橘子092號 許悅111號 鼻妹112號 聞氫哥115號 怪奇事務所118號 kurt Wu120號 米斯特121號 油頭二世125號 bonga126號 小學課本163號 鶴 The Crane165號 持修168號黃宏軒(已經抽出送給粉絲)181號小賴185號白癡公主190號 哈哈台193號 林發條196號 超認真少年199號 垃圾文美少年204號 吃貨豪豪210號 奇軒216號 尼克217號 奎丁218號 展榮222號 酷的夢229號 安啾233號 彥婷245號 異色檔案249號 黑木太太250號 星期天配音是對的256號 班恩258號 恐龍偶像259號 梵君260號 Alan261號 3doc265號 阿順280號 Blue王329號 飽妮冼迪琦木星人陳柏霖簡少年哲哲郭鬼鬼李玉璽