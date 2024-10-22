台灣麥當勞與知名動漫IP《獵人》（HUNTER×HUNTER）聯名，熱血動漫祭活動也將在明（23）日展開，而許多網紅已經拿到全套卡包與精緻手提箱集卡冊，也陸續在社群上曬出號碼與內容物開箱，對此，《NOWnews今日新聞》也整理出目前有曬出獵人試驗號碼的網紅，也列出獵人角色的號碼對照，一口氣看完台灣版「獵人試驗」。
隨著KOL們陸陸續續開箱，目前在劇情中有許多劇情的「新人殺手」東巴的016號也被找到，是由八三夭鼓手阿電拿到手，他也開心發文表示：「東巴在此，有人想喝杯飲料嗎？」同時也透露自己最愛的獵人角色是尼特羅會長。
📍漫畫中「287期獵人試驗」重點人物號碼
主角群
99 號奇犽
403 號雷歐力
404 號酷拉皮卡
405 號小傑
主要配角群
016號 東巴
034號 龍
044號 西索
053號 爆庫兒
080號 史跋
246號 彭絲
294號 半藏
301號 伊耳謎 (奇犽哥哥，以假名集塔喇苦參加）
📍台灣麥當勞版「獵人試驗」網紅號碼（持續更新）
001號 HowHow
008號 內內
013號 阿本
014號 孫沁岳
016號 八三夭阿電
019號 八三夭阿璞
020號 霸天
028號 阿傑(張廉傑 RJ )
032號 賓漢玩玩具
033號 陳星翰
037號 貝莉莓
042號 謝嘉宸
044號林依瑩
045號 G蛋布丁
047號 豆漿
048號 志祺七七
050號 珊迪
051號 英雄日常
052號 小熊
053號 小葵
055號 鍾佳播
057號 美麗本人
062號 凡清
064號 賤葆
065號 蕭志瑋八弟
068號 黑羽
096號 李優
071號 大蛇丸
076號 李科穎
079號 Andy老師
082號 蝦愛橘子
092號 許悅
111號 鼻妹
112號 聞氫哥
115號 怪奇事務所
118號 kurt Wu
120號 米斯特
121號 油頭二世
125號 bonga
126號 小學課本
163號 鶴 The Crane
165號 持修
168號黃宏軒(已經抽出送給粉絲)
181號小賴
185號白癡公主
190號 哈哈台
193號 林發條
196號 超認真少年
199號 垃圾文美少年
204號 吃貨豪豪
210號 奇軒
216號 尼克
217號 奎丁
218號 展榮
222號 酷的夢
229號 安啾
233號 彥婷
245號 異色檔案
249號 黑木太太
250號 星期天配音是對的
256號 班恩
258號 恐龍偶像
259號 梵君
260號 Alan
261號 3doc
265號 阿順
280號 Blue王
329號 飽妮
號碼未知
冼迪琦
木星人
陳柏霖
簡少年
哲哲
郭鬼鬼
李玉璽
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📍漫畫中「287期獵人試驗」重點人物號碼
主角群
99 號奇犽
403 號雷歐力
404 號酷拉皮卡
405 號小傑
主要配角群
016號 東巴
034號 龍
044號 西索
053號 爆庫兒
080號 史跋
246號 彭絲
294號 半藏
301號 伊耳謎 (奇犽哥哥，以假名集塔喇苦參加）
📍台灣麥當勞版「獵人試驗」網紅號碼（持續更新）
001號 HowHow
008號 內內
013號 阿本
014號 孫沁岳
016號 八三夭阿電
019號 八三夭阿璞
020號 霸天
028號 阿傑(張廉傑 RJ )
032號 賓漢玩玩具
033號 陳星翰
037號 貝莉莓
042號 謝嘉宸
044號林依瑩
045號 G蛋布丁
047號 豆漿
048號 志祺七七
050號 珊迪
051號 英雄日常
052號 小熊
053號 小葵
055號 鍾佳播
057號 美麗本人
062號 凡清
064號 賤葆
065號 蕭志瑋八弟
068號 黑羽
096號 李優
071號 大蛇丸
076號 李科穎
079號 Andy老師
082號 蝦愛橘子
092號 許悅
111號 鼻妹
112號 聞氫哥
115號 怪奇事務所
118號 kurt Wu
120號 米斯特
121號 油頭二世
125號 bonga
126號 小學課本
163號 鶴 The Crane
165號 持修
168號黃宏軒(已經抽出送給粉絲)
181號小賴
185號白癡公主
190號 哈哈台
193號 林發條
196號 超認真少年
199號 垃圾文美少年
204號 吃貨豪豪
210號 奇軒
216號 尼克
217號 奎丁
218號 展榮
222號 酷的夢
229號 安啾
233號 彥婷
245號 異色檔案
249號 黑木太太
250號 星期天配音是對的
256號 班恩
258號 恐龍偶像
259號 梵君
260號 Alan
261號 3doc
265號 阿順
280號 Blue王
329號 飽妮
號碼未知
冼迪琦
木星人
陳柏霖
簡少年
哲哲
郭鬼鬼
李玉璽