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近年來，全球籠罩在地緣政治風險升溫、美中競爭擴大及通貨膨脹持續的情況下，產業急需尋找新機遇並強化韌性。工研院今（22）日至31日舉辦「眺望2025產業發展趨勢研討會」，以「韌性社會 x 產業趨勢」為主軸，邀請各產業領域領袖與談，發表最新的趨勢洞察及2025年全球布局策略。工研院今日上午開幕論壇發表《韌我行 科技致能 永續台灣》專刊，邀請經濟部技術司、台灣愛立信、台電、藍濤亞洲、國家生技醫療產業策進會、中華電信等產業專家與會。技術司副司長周崇斌表示，面對全球風險事件與災害頻傳，欣見工研院今年以「韌性社會」為主軸，預計將有超過70位分析師上場，透過多位產業專家的觀點，盤點美、日、歐等國強化韌性的作法，對標國際企業，提出台灣可行的作法。工研院副院長胡竹生表示，回顧過去幾年，地緣政治緊張局勢導致的供應鏈斷裂，與高齡少子所衍生的缺工議題，對全球社會與經濟帶來莫大衝擊，考驗著各國和各產業的應變能力，建立「韌性社會」成為所有人共同面對的議題。工研院做為產業智庫，會持續研發創新技術方案，針對技術缺口預先加強準備，以科技能量因勢利導，協助台灣面對每次全球產業與科技趨勢的重大轉變。工研院2023年度針對台灣民眾2035年生活的期待樣貌進行調查，有92.6%民眾期望實現「防災無死角」的生活樣貌，顯示「韌性社會」是重要趨勢之一。台灣轉型「韌性社會」需要超前規劃，仰賴預警機制、應變計畫及復原能力，才能在災害當下迅速反應，以及危機之後快速恢復，以降低社會經濟層面的衝擊。《韌我行：科技致能 永續台灣》精選供應鏈、防災救災、AI資安、交通運補、能源、醫護人力等10大關鍵議題，共收錄13章深入探討增強社會韌性的專論。