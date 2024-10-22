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▲婁峻碩發文感謝麥當勞引來網友熱烈迴響。（圖／翻攝自婁峻碩Threads）

婁峻碩和焦凡凡交往8年，兩人愛得大方，不時會在社群平台分享情侶生活放閃，而最近麥當勞發動漫《獵人》角色盲卡包給許多網紅引來不少爭議，婁峻碩竟發文感謝麥當勞，讓原本不願意看《獵人》的焦凡凡都好奇究竟在演什麼，主動要《獵人》迷的他陪重看。婁峻碩在Threads上發文，「謝謝麥當勞，交往8年重刷了至少5次以上，問要不要跟我一起看？她都無情拒絕，今天終於！她問我可不可以陪她重看！」還附上一個感動的哭臉符號。不少網友看了都笑回，「一個字都沒提到獵人，但整篇都是獵人」、「感動，麥當勞果然是你好麻吉」、「替你感到感動，要邊吃麥當勞邊看嗎」、「恭喜老爺賀喜夫人」、「這是什麼小婁的愛情故事，我要被可愛死了」。據悉，麥當勞這次發送300份動漫《獵人》角色盲卡包給KOL，但有許多沒看過《獵人》或是不懂動漫的KOL開箱，讓許多動漫迷不爽，甚至展榮還把《獵人》稱作「卡通」。不過也有專也人士指出，拍攝公關品開箱沒有另外的酬勞，KOL還願意發限動就已經很不錯了，且廠商通常會保密內容物，所以KOL也不會知道自己收到什麼。