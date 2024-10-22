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洛杉磯道奇隊去年底以破紀錄的10年7億（約220億台幣）合約簽下日籍球星大谷翔平，這有可能在今年就被打破嗎？25歲的紐約洋基球星Juan Soto今年夏天將成為自由球員，引起外界關注，無論他是否留下，他基本上會拿到一份劃時代的合約，但是否能超過大谷的金額？美國媒體也做出分析。Soto的能力有目共睹，2019年幫助華盛頓國民拿下世界大賽冠軍，以25之齡就已經突破生涯200轟，產量相當可怕。他生涯打過38場季後賽，繳出10轟29分打點，打擊三圍：278／.371／.535，屬於是為大賽而生的球員。在教士轉隊到洋基時，Soto就只剩下一年合約，今年休賽期將成為自由球員，他肯定會成為美國棒球市場上的搶手人物。本季薪資為3100萬美元的Soto將超越大谷翔平（3000萬），成為史上擁有薪資仲裁權的最高薪球員。在例行賽中，Soto的打擊率為 2成88，敲出41發全壘打，打點109分，OPS 為 0.989，合約年的表現是超級球星水準。美國體育媒體CBS Sports在一篇《Jaun Soto會超越大谷翔平的天價合約嗎？》的文章中指出，有球團開出11年5.2億美元和12年5.4億元的價碼準備來搶人。美國經濟雜誌《富比士》則指出，Soto的動向難以預料，這會是一場搶人大戰， 「預測Soto的下一份合約可能在10年6億美元（約合台幣192億元）的價碼左右。但考慮到Soto的年齡和出色的天賦，他有可能超越大谷的合約，成為史上上薪水最高的球員。」《富比士》還引用一位資深球探的看法，稱有4支球隊認真考慮收購Soto，他點到洋基隊、大都會隊和巨人隊，並認為擁有大谷等眾多球星的道奇隊也可能和他簽定合約。