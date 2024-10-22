本（10）月18日清晨6時許，高雄市楠梓區發生一起命案，43歲張姓女子前往楠梓區某貨運行找53歲許姓前男友時，疑拉扯車門時遭許男開車輾過，張女多處骨折，送醫急救後不治，警方事後逮捕許男，橋檢複訊後，依傷害致死罪嫌聲押獲准。
根據警方調查，張姓死者與53歲許姓駕駛曾是情侶關係，兩人疑似感情發生糾紛，張女當時到貨運行要找許男，恰巧遇到許男和現任女友待在LEXUS車上，張女見狀立即走向車邊拉扯，許男便踩下油門離去，不料張女疑似失足被許男輾過。
事發時，貨運行其他員工發現張女受傷，立即通報警察及救護車，許男起初離開現場隨後折返，不過張女送醫後，因傷勢嚴重，急救後宣告不治。
警方將許男逮捕後，依傷害致死等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押獲准，檢警持續釐清案情調查偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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